Hloušková kdysi vystrojila v Kanadě české Vánoce, letos si užívá lyže

Náplast na Rio? Stříbro z MS Stříbrnou medailí v družstvech na mistrovství světa v běhu do vrchu v bulharské Sapareva Banya se letos může nově pochlubit mariánskolázeňská atletka Monika Hloušková (rozená Preibischová). „Za to, kolik jsem běhání v posledních letech obětovala a jak málo toho šlo opravdu podle představ, za ty opakované návraty po nemocech, je pro mě tahle medaile velkou odměnou,“ říká. Hlavním cílem, ač se tím nechlubila, bylo v letošní sezoně kvalifikovat se na olympiádu v Riu v maratonu. Příprava probíhala dobře, odjela do Ameriky, kde měla super zázemí u kamarádů. „Bohužel jsem po návratu, nejspíš z letadla, chytila nějakou virózu, a tím se celá příprava sesypala,“ litovala. Posouvala kvůli tomu maratonský start, a nakonec maraton, kde se chtěla pokoušet o limit, nedoběhla. „Víc mě mrzí, že jsem nedoběhla, než nesplnění limitu. Maraton je prostě specifická disciplína,“ přiznala. Tím, že nevyšel prvotní cíl s olympiádou, stanovila si Preibischová druhý cíl letošní sezony. Bylo jím 32. mistrovství světa v běhu do vrchu v bulharské Sapareva Banya. Tam doběhla čtrnáctá a v družstvech, společně s Petrou Novákovou, běžkyní na lyžích, a Pavlou Schornou-Matyášovou získala skvělou stříbrnou medaili. „S umístěním jsem spokojená a stříbrná medaile to vyšperkovala, mám z ní velkou radost. Můžu být spokojená, medaile je odměna za dřinu, kterou jsem poslední léta dala do běhání,“ ulevila si. Trať pro ni byla docela dobrá, široká, dalo se běžet podle svého a předbíhat podle potřeby. Běželo se 7,3 kilometru s převýšením 700 metrů s tím, že prvních pět kilometrů bylo dost běhavých. „Pro mě to bylo ideální, jelikož nejsem specialistka vrchařka, ale poslední dva kilometry byly hodně těžké, velmi se to zvedalo,“ připomněla. Cíl závodů byl v nadmořské výšce 2150 metrů, což mohlo mít na samotný výkon také vliv. „To se těžko posuzuje, neměla jsem pocit, že by se mi hůř dýchalo, vliv výšky jsem výrazně nevnímala, ale je možné, že se to trochu podepsalo,“ míní. Nejlepší Češkou v kategorii žen byla Petra Nováková, která doběhla pátá. „Neměli jsme s tím zásadní problém. Poprvé jsme se víc poznaly, ona tu výkonnost má, pro lyžaře je běhání do kopce v létě doména. Díky jejímu skvělému umístění máme stříbro,“ říká mariánskolázeňská atletka. Navíc celý tým byl poměrně vyrovnaný a v součtu s vynikající Novákovou z toho bylo světové stříbro.