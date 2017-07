Moderní pětibojařka Dianová nezvládla ve finále ME parkur

Titul získala domácí Běloruska Anastasija Prokopenková.

Osmadvacetiletá rodačka z Valašského Meziříčí začala finále slibně. Klíčový šerm zvládla na výbornou a ziskem 226 bodů vykročila k nejlepšímu výsledku v kariéře.

„Takhle zašermovala asi dvakrát na Světových pohárech ve Spojených státech ještě před zraněním, ale na vrcholné akci ještě nikdy,“ řekl v tiskové zprávě reprezentační trenér Jakub Kučera. „Po základním kole tak bylo jasné, že je úplně vážně ve hře o medaili, možná i o zlato,“ dodal.

Pak ale nastal nečekaný zvrat. Na parkur si Dianová vylosovala stejného koně jako Ruska Gulnaz Gubajdullinová, která ho dlouho vůbec nemohla dostat na start a po desáté překážce z něj spadla. Dianová sice koně zvládla, jenže pak udělala fatální chybu, když ho navedla na nesprávnou překážku.

„Natálce se povedlo dobře odstartovat, první část parkuru šla úplně skvěle, ale pak udělala chybu v kurzu, zaměnila dvě překážky a skočila skok mimo pořadí. Pravděpodobně se v hlavě koncentrovala na moc věcí,“ uvedl Kučera.

„Strašně to mrzí. Mně se tohle nestalo snad nikdy ani na tréninku,“ litovala Dianová. „Ten kůň vůbec není špatný, je to šikovné zvíře, co skvěle skáče. Ale je to takový cholerik, byla s ním strašná spousta práce a totálně odvedl moji pozornost. Přitom nakonec dělal přesně to, co jsem po něm chtěla. Možná se i sám divil, že jedeme špatně. Absolutně moje chyba,“ dodala.

V neděli budou o medaile bojovat muži, do finále postoupili obhájce titulu Jan Kuf a olympijský vítěz David Svoboda.