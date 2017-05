Moderní pětibojařka Dianová byla na Světovém poháru v Polsku osmá

Dianové se v Polsku zpočátku nedařilo v šermu, v němž stále dohání tréninkové manko po zranění nohy. „Po třetině turnaje byla úplně poslední. Naštěstí to pak začala stahovat,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera.

V bonusovém šermířském kole vyhrála Dianová dokonce deset utkání v řadě. „Něco takového nepamatuji. Dokonce hlásili, že je to historicky nejdelší vítězná šňůra od roku 2015, kdy se bonusové kolo zavedlo,“ řekl Kučera.

„Moc mě těší, že se potvrdilo, že by to člověk neměl zabalit. Že by měl bojovat, i když na šermu začne takhle strašně,“ prohlásila Dianová.