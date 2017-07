Pětibojaři Kuf s Dianovou evropské zlato v mixu neobhájili, skončili pátí

Dianová si v mixu chtěla vynahradit zklamání z individuálního závodu, který v sobotu po nezvládnutém parkuru nedokončila. Naděje ale zhatily zdravotní potíže. „Celý den řeší Natálka hodně urputný průjem, který tu plošně postihl snad třetinu výprav. Pravděpodobně se jedná o reakci na nějaké jídlo. To tomu výkonu určitě nepřidalo,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera pro svazový web.

I přes akutní zažívací obtíže dokázala Dianová absolvovat kompletní závod. V plavecké disciplíně dokonce přispěla k nejlepšímu letošnímu výkonu českého mixu a průběžné třetí příčce. Také v šermu si nejprve vedla dobře.

„Zlom přišel ve čtvrtém zápase s Itálií, kde udělal rozhodčí chybu. Italka dala hned v úvodním zápase zásah do země a on nejen, že to neviděl, ale Italka to ani nepřiznala,“ popisoval Kučera klíčové místo celého závodu. „Natálku s Honzou to podle mě rozhodilo víc, než by mělo,“ popsal trenér šermířkou část soutěže, po níž byli Češi šestí. „Ale ty první týmy hodně odskočily,“ podotkl Kučera.

Následný obtížný parkur sliboval dramatické změny v pořadí. „Čas se rozhodně nestíhal a bylo jasné, že bude jízda dělat velké rozdíly, což pro nás bylo dobré. Záleželo, nakolik se jednotlivé týmy rozhodnou riskovat a my se rozhodli riskovat maximálně. Nájezdy se Natálce i Honzovi povedly, ale každý udělal jednu chybu. Na to, aby byli v kontaktu s medailí, by museli zajet čistě,“ vysvětlil Kučera.

Do závěrečné, kombinované disciplíny vybíhali Češi jako pátí a v konečném hodnocení už se neposunuli. „Samozřejmě, že jsme chtěli víc, ale byly tu opravdu hodně dobré týmy,“ uznala Dianová. „Navíc jsem vážně nebyla úplně ve své kůži. Celý den se bojím, abych to stihla na záchod. Takže ta koncentrace byla fakt mizerná,“ litovala.