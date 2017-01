Mladá Boleslav nastřílela florbalistům Vítkovic třináct gólů

Vítkovice přitom ve 30. minutě vedly 3:2 a v 47. minutě ještě držely přijatelný stav 4:6. „Z naší strany byla první třetina ospalá, což by se nám příště již nemuselo vyplatit. Naštěstí jsme se po přestávce zvedli, přidali v osobních soubojích,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera webu Českého florbalu.

„Po vstřelení deváté branky nám soupeř hru výrazně ulehčil. Musím vyzdvihnout výkon naší třetí pětky, která se postarala o osm vstřelených branek,“ doplnil Pazdera.

Pro Ostravany to byla třetí prohra z posledních čtyř zápasů a těžký debakl, na který nejsou zvyklí. „Do poloviny zápasu to mělo hodnotu a neproměnili jsme velké množství šancí. Boleslavi dnes spadlo do brány téměř vše,“ uvedl kouč Vítkovic Pavel Brus.

Tipsport superliga florbalistů 17. kolo: 1. SC Vítkovice - Mladá Boleslav 4:13 (2:1, 1:4, 1:8)

Branky: 19. a 29. Hájek, 1. Delong, 47. Pešat - 23., 53. a 54. Bína, 17. a 32. Gruber, 40. a 48. Novotný, 30. a 51. Tadeáš Chroust, 43. Krajcigr, 48. Tomáš Chroust, 49. Jelínek, 58. Kološ.