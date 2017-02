Začíná mistrovství světa v klasickém lyžování, Češi k favoritům nepatří

Lyžování

Dalších 18 fotografií v galerii Norský běžec Martin Johnsrud Sundby (vpravo) je jedním z medailových adeptů. | foto: AP

dnes 14:32

Po šestnácti letech se vrací světový šampionát v klasickém lyžování do Lahti. Češi míří do Finska vzhledem k výsledkům v sezoně v roli outsiderů a zisk jakéhokoli cenného kovu by byl překvapením.

K medailovým adeptům patří v běhu na lyžích Norové v čele s Marit Björgenovou a Martinem Johnsrudem Sundbym. Sdruženářům zase suverénně kralují Němci Johannes Rydzek a Eric Frenzel. Jen na můstcích je složení favoritů pestřejší a tradičně mezi sebou bojují Němci, Rakušané, Poláci, Norové a Slovinci. Na šampionátu se představí 26 českých závodníků. Třináct je běžců v čele s loučícím se Lukášem Bauerem, osm skokanů a pět sdruženářů. Zlatou medaili naposledy Češi přivezli před deseti lety ze Sappora díky Kateřině Neumannové. Je nepravděpodobné, že by ji mohl ve Finsku někdo napodobit. Ve Světovém poháru se klasici v této sezoně dostali v individuálních závodech do elitní desítky jen dvakrát. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Nejlepší byl skokan Roman Koudelka díky pátému místu ze Sappora, ale jinak končil ve druhé a třetí desítce pořadí. Osmý byl v úvodu skokanské sezony také mladík Vojtěch Štursa, ale ten na šampionátu nebude. „Vzhledem k poklesu formy nebyl na vlastní žádost nominován,“ uvedl sportovní ředitel skokanského úseku Rostislav Jozífek. Z běžců je největší pozornost upřena na Bauera. Devětatřicetiletý matador absolvuje už jedenácté mistrovství světa a své poslední. Předloni ve Falunu dojel druhý v klasické padesátce s hromadným startem, která se ale letos pojede volně. „Mám dobrý pocit ze závěrečné přípravy, myslím, že se mi v rámci možností podařilo vyladit formu, a doufám, že se to potvrdí. Ale jak, to poznáme až na mistrovství světa,“ řekl Bauer, jehož hlavním závodem bude 15 km klasicky. V SP startoval v této sezoně jen jednou a na patnáctce klasicky v Ruce skončil na 29. místě. Z běžců byl Martin Jakš nejlépe třináctý, ale jinak se umísťoval spíš ve třetí desítce a hůře. „Chtěl bych, aby si zajeli nejlepší výsledek zimy. Těžko se dá očekávat, že skočí z šedesátých míst do desítky, ale tak, aby ty výsledky byly důstojné,“ řekl Radiožurnálu kouč mužů Martin Koukal, který byl jmenován do funkce před měsícem. Běžkyně se v této zimě ani jednou nevešly do bodované třicítky. Znovu po 14 letech se v českých barvách na MS představí Kateřina Smutná. Za Česko startovala jen ve Val di Fiemme v roce 2003 a pak reprezentovala Rakousko, ale letos se po deseti letech vrátila. „Pojedu desítku klasicky a štafetu,“ řekla Smutná v neděli po triumfu v Jizerské 50. Její doménou jsou v poslední době právě dálkové běhy. V SP v této sezoně startovala jednou ve štafetě a v Davosu na patnáctce volně dojela na 36. místě. Jediným světlým okamžikem českých klasiků v sezoně bylo druhé místo sdruženářů Miroslava Dvořáka a Tomáše Portyka v lednovém sprintu dvojic ve Val di Fiemme. Na tuto disciplínu upínají pozornost i v Lahti, kde byli loni v týmovém sprintu pátí. „Když budeme po skoku v kontaktu s nejlepšími, tak se dá bojovat o přední místa,“ řekl Portyk. Program MS v klasickém lyžování v Lahti Středa (22.2. 2017): 13:00 5 km klasicky ženy - kvalifikace, 14:30 10 km klasicky muži - kvalifikace.

Čtvrtek: 14:00 sprint volně muži a ženy - kvalifikace, 16:30 sprint volně muži a ženy - finále, 13:00 skok střední můstek ženy - kvalifikace.

Pátek: 9:30 severská kombinace - skok střední můstek, 12:30 severská kombinace - běh 10 km, 13:30 skok střední můstek muži - kvalifikace, 16:30 skok střední můstek ženy - finále, Sobota: 11:00 skiatlon ženy, 13:30 skiatlon muži, 17:30 skok střední můstek muži - finále.

Neděle: 11:00 severská kombinace družstva - skok střední můstek, 10:30 sprint dvojic klasicky muži a ženy - kvalifikace, 12:30 sprint dvojic klasicky muži a ženy - finále, 14:30 severská kombinace družstva - štafeta 4x5 km, 16:30 skok střední můstek - smíšená družstva. Pondělí: volný den.



Úterý: 12:45 10 km klasicky ženy.

Středa 11:00 severská kombinace - skok velký můstek, 12:45 15 km klasicky muži, 15:15 severská kombinace - běh 10 km, 17:00 skok velký můstek muži - kvalifikace.

Čtvrtek: 14:00 štafeta 4x5 km ženy, 17:30 skok velký můstek muži.

Pátek: 12:30 štafeta 4x10 km muži, 15:00 severská kombinace sprint dvojic - skok, 17:15 severská kombinace sprint dvojic - běh 2x7,5 km

Sobota: 13:30 30 km volně s hromadným startem ženy, 16:15 skok velký můstek - družstva

Neděle: 13:30 50 km volně s hromadným startem muži