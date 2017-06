Čeští hokejbalisté udolali ve čtvrtfinále mistrovství světa Indii

Češi sice od 41. minuty po gólu Paula Chimy prohrávali, ale za 54 sekund vyrovnal Tomáš Wróbel a za dalších devět rozhodl Jan Bílý, který pak ještě v závěru při power play dovršil výsledek.

Češi si oddechli, že nakonec dokázali zlomit kouzlo gólmana Deepea Toora. „Snažili jsme se gól dát, ale Toor byl proti. Pořád jsme stříleli a stříleli, buď to šlo vedle, nebo jsme trefili brankáře, nebo udělal nějaký neuvěřitelný zákrok. Bylo to těžké,“ řekl Wróbel oficiálnímu webu MS.

Český tým měl od začátku navrch, ale na Toorovi dlouho ztroskotával. Na přelomu druhé a třetí třetiny se Indové ubránili i při velkém tlaku při dvouminutovém oslabení tří proti pěti a s přibývajícími minutami byli stále nebezpečnější. Ve 41. minutě se po Chimově dorážce dočkali i vedení.

Následně ale Češi vyrovnali z přesilovky. Toor nezachytil po předchozí vyražené střele balónek ve vzduchu a Wróbel jej poslal do odkryté branky. „Potřebovali jsme vstřelit vyrovnávací gól, bušili jsme do obrany soupeře, nešlo nám dát gól, pak se to povedlo a byla to pro nás neuvěřitelná euforie,“ podotkl Wróbel.

Toor se podepsal i pod druhý gól. Po nahození hned po vhazování míček špatně odvrátil hokejkou a zpoza branky jej překvapil Bílý. Pak ještě trefil Pospíšil tyč a šest vteřin před koncem skóroval do prázdné branky Bílý.

„Smekám před soupeřem, který dnes s námi hrál velmi chytře vyspělý hokejbal odzadu, od obrany. Věděli, v čem je jejich síla. Několikrát jsme měli samozřejmě v tom zápase štěstí, několikrát se však od nás odvrátilo,“ uvedl asistent trenéra českého týmu Jaroslav Pavlík. „My jsme v začátku zápasu měli poměrně dost šancí, ale pak to trochu ustalo. Střelecká převaha se nám poté vrátila až na konci.“

Se Slovenskem si Češi zopakují semifinálovou bitvu z minulého šampionátu v roce 2015, kde prohráli 1:3 a nakonec získali bronz. „Se Slovenskem jsou vždycky vyhrocené zápasy, jednou vyhrajeme my, jednou oni. Bude to vyrovnané, ale my hrajeme doma a uděláme vše pro to, abychom zvítězili,“ dodal Wróbel.

Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Řecko, které překvapivě porazilo vítěze skupiny A2 Spojené státy americké 4:3 v prodloužení, s lepším z duelu mezi Kanadou a Švýcarskem.