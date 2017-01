Van Aert obhájil titul světového šampiona v cyklokrosu, Boroš byl sedmý

Ještě ve čtvrtek po příjezdu české reprezentace hlásil trenér Petr Dlask, že 60 % tratě je pokryto sněhem. V neděli ale bylo všechno jinak.

Čtyři stupně nad nulou, bláto a spousta vody pokrývalo trať, na které se mělo jet o duhový trikot pro mistra světa v cyklokrosu.

Kdo udělá nejméně chyb, vyhraje, shodovali se závodníci.

A přesně tak to bylo.

Hned po startu se v čele usadil Mathieu van der Poel. Dvaadvacetiletý Nizozemec přitom v posledních závodech před mistrovstvím světa nezářil, na Světovém poháru v Hoogerheide dojel až čtyřiadvacátý.

Ale tentokrát to byl jiný van der Poel. Ten, si po roce znovu chce obléknout duhový dres. Celou první polovinu ho naháněli Belgičané i s Woutem van Aertem, který se postupně ze stíhací skupiny oddělil a pokračoval sám.

Van der Poel mezitím vepředu zažíval jedno drama za druhým. Přišel první defekt, zvládl ho, náskok si udržel. Přišel druhý defekt a otec Adri, mistr světa z roku 1996, stál v depu a zvedl obě ruce k nebesům.

Teď už jeli oba favorité pospolu a začala přetahovaná. Ale jen do pátého kola, kde... ano, van der Poel měl další, v závodě už třetí defekt. A co víc, depo v tu chvíli bylo daleko.

Van Aert svému největšímu rivalovi pláchl a na trati už se nepotkali. Belgičan tak ve dvaadvaceti letech slaví už druhý titul mistra světa mezi dospělými. Van der Poelovi zbyly v cíli jen oči pro pláč.

I souboj o třetí místo byl dlouho otevřený. Dva defekty měl v závodě i Kevin Pauwels, přesto se vždy dokázal vrátit do skupiny bojující o poslední medaili. A byl to právě on, kdo měl na konci závodu ze skupiny pronásledovatelů nejvíc sil.

Nejlepší úspěch kariéry si v Lucembursku vyjel Michael Boroš. Čtyřiadvacetiletá cyklokrosař už před startem tvrdil, že by byl spokojený s elitní desítkou.

A hned po pár metrech se v ní usadil. Ale jen na chvíli, než i jej potkaly na trati první problémy. Rázem se propadl i za Jana Nesvadbu na pětadvacátou příčku.

Boroš ale závod nevzdal, místo toho zahájil úžasnou stíhací jízdu, kdy předjížděl jednoho soupeře za druhým. V posledním kole se vyšvihl až na sedmou příčku, a to i přesto, že cílovou rovinkou projel jako na koloběžce – praskl mu totiž řetěz.

Životní závod jel také Jan Nesvadba, který se neustále pohyboval ve druhé desítce a postupem závodu se sunul čím dál víc kupředu. Jedenáctým místem tak potvrdil slova trenéra Dlaska, který už před startem tušil, že by mu právě tato dynamická a často i kaskadérská trať mohla sedět.

V březnu čtyřicetiletý Emil Hekele, který zažil návrat na světový šampionát po osmnácti letech, dojel na dvaadvacátém místě, šestadvacátý byl Tomáš Paprstka a devětatřicátý Michal Malík.