Potlesk bude patřit všem. Atletiku čeká v Londýně hlasitý svátek

Děje se tohle vůbec někde jinde na planetě? Než by člověk vypil jednu pintu piva, od Temže zafučel silný vítr, pak vzduchem létaly kapky deště a nakonec vysvitlo překvapivě ostré britské slunce.

Jaký to kontrast! Zatímco londýnské počasí je z principu nestálé, na jedné z největších sportovních akcí roku 2017 bude platit konstanta. Jistota fanouškovského zápalu.

Málokde je atletika tak „doma“. Málokde platí, nač před pátečním startem mistrovství světa vzpomínala překážkářka Denisa Rosolová: „I na Diamantové lize tu bylo vždycky plno. A pamatuju si, že když na olympiádě nastoupila Jessica Ennisová, začalo všech 80 tisíc lidí vyvolávat její jméno. Neskutečné! Kdejaký národ by mohl závidět.“

Britové jsou ryze sportovní seskupení, což nejvíce dokázali při tak oceňovaných letních hrách 2012. Kapacita olympijského stadionu sice příštích deset dní bude snížena „jen“ na 60 tisíc z původních 80 tisíc, což ale podstatu nijak nemění.

„O atletiku je velký zájem. Stačí se podívat, kolik lístků se prodalo,“ dodává tyčkař Jan Kudlička.

Přeloženo: téměř všechny. Bude plno, ne-li rovnou vyprodáno. Londýn není vůbec levné město a atletická poptávka v něm kypí, přesto pořadatelé část vstupenek na poctu Usaina Bolta prodávali za symbolických 9,58 libry, takřka za pakatel.

UB a MF, dvě esa na odchodu

Tak britská gesta k metropoli zkrátka patří. A také je až úlevné zjistit, jak se dají velké akce organizovat – a jak profesionálně může působit „pouhý“ dobrovolník. Kudlička má k takovým dojmům rovněž sportovní doplnění: „Je určitě rozdíl stát na stadionu v Riu, nebo v Londýně. To je prostě nesrovnatelné. Co se týče sportu, mentalita lidí tady je úplně někde jinde.“

Vrcholy šampionátu Hity atletického MS Král Usain Bolt se loučí Dnes rozeběhne stovku, finále se běží v sobotu, pak nastoupí ještě do štafety – a bude konec. Ve stopách legendy Jihoafričan van Niekerk útočí na double na 400 metrů (úterý) a 200 metrů (čtvrtek). Před ním tohle dokázal naposledy Michael Johnson. Velká britská „tutovka“ Hrdina londýnských her Mo Farah se loučí a hodlá zopakovat triumfy na 10 (dnes) a5 km (příští sobota). Oštěpařská bitva generací Barbora Špotáková v 36 letech sní o své desáté medaili z velkých akcí. Ukáže se v úterý. Další české medailové naděje Koulař Tomáš Staněk (neděle), překážkářka Zuzana Hejnová (středa), oštěpař Jakub Vadlejch (příští sobota)... Češi věří své síle. Přímé přenosy na ČT sport, kontinuální on-line reportáže celý den na sport.idnes.cz.

Atletické mistrovství světa je globální sportovní fiesta: 205 účastnických zemí, 2 034 účastníků, rozpočet 85 milionů dolarů... Sportovní vášeň navíc násobí velké příběhy. Dobře je vystihuje motto „See the best, be the next“ vybízející k poslednímu vydechnutí nad výkony velikánů, kteří mají v ideálním případě inspirovat příští generaci.

Usain Bolt hodlá pod všechny své rekordy a triumfy přidat poslední dvě zlaté parafy. Štafetu 4x100 si vysnil jako konec, jenž korunuje dílo, nejprve musí zítra zničit konkurenci na stovce. Ze soků mu odpadl zraněný Kanaďan de Grasse.

Rodák z Mogadiša Mo Farah, nyní ikona britského sportu, také dokázal vše, a tak po šampionátu přestoupí k silničním běhům. Aby se neloučil smutný, má v plánu „zátopkovský“ double na 5 a 10 kilometrů, kterým uchvátil při hrách 2012 i 2016. Díky němu atletika proniká i do sportovního bulváru, jako když Daily Mail popisuje, že Farahův agent věří v následující scénář: dvě zlata a pak start na londýnském maratonu – za šestimístné startovné.

Fandí tu vždycky. A všem

V obřím obchodním domě Westfield se kousek od stadionu objeví na obří reklamní obrazovce Usain Bolt, opodál silný vítr třepotá s vlajkami účastnických zemí. Propagace je spíš umírněná, neboť atletika si v Londýně najde dost fanoušků bez ohledu na PR tahy či poutače.

Slavnost odstartuje ceremoniálem od 19 hodin; nebude znít hudba Beatles či Rolling Stones, nebude (asi) přítomen James Bond a určitě se vše obejde bez královny Alžběty, toho času na dovolené. Takové výsady patřily zahájení olympijskému, rok 2017 si vystačí s ryzí vášní.

„Fandí tu vždycky – a všem,“ vybavuje si Rosolová.

Potlesku bude dost pro každého.