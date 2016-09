Jonathan Brownlee zkolaboval, a tak je triatlonovým mistrem světa Mola

Za ním běžící bratr Alistair mu pomohl na nohy, vzal ho kolem ramen a pomohl mu dorazit do cíle na druhém místě.

Mezitím se však před oba sourozence dostal Jihoafričan Henri Schoeman. Bronzový medailista z olympijských her v Riu, které ovládli právě Brownleeové, vyhrál závod mistrovství světa poprvé.

Jonathanovi Brownleemu se tak o malý kousek nepovedlo vymazat manko 235 bodů na Molu, které měl před závodem. Šestadvacetiletý Španěl dostal na trati zprávy o stavu svého soupeře a vybojoval páté místo, které mu zajistilo premiérový titul po druhých příčkách z minulých dvou let. Na trůnu vystřídal krajana Javiera Gómeze, vítěze posledních tří ročníků světového šampionátu.

„Takhle jsem vyhrát nechtěl. Naštěstí jsem se dostal mezi nejlepší pětku, když Jonny nevyhrál,“ uvedl Mola. „Abych řekl pravdu, myslel jsem, že Alistair tam bude, aby Jonnymu pomohl. Říkal jsem si, tak holt budu zase druhý, ale budu alespoň bojovat až do konce. Když jsem slyšel, že Jonny je na tom špatně, říkal jsem si: musíš! Chceme, aby se všichni dostali do cíle v pořádku, ale takový je triatlon,“ komentoval problémy mistra světa z roku 2012.

Španělé po závodě žádali diskvalifikaci Jonathana Brownleeho kvůli nedovolené pomoci, ale rozhodčí protest zamítli.

„Stalo se mi to samé před několika lety v Londýně. Vzpomínám si, že jsem byl na druhém místě a pak jsem přišel k sobě a někdo mi říkal, že jsem desátý,“ řekl Alistair Brownlee. „Vůbec jsem nevěděl o všech těch lidech, co se přede mě dostali. Tak jsem přísahal, že pokud by se to stalo někomu jinému, pomůžu mu do cíle. Je to hrozné, když se složíte na posledním kilometru, kde není žádná lékařská péče. Je to nebezpečné,“ uvedl dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa z let 2009 a 2011.

Na 30. místě dokončil závod v Cozumelu Jan Čelůstka, v celkovém hodnocení MS je čtyřicátý.