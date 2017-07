Zahraničí jako cesta za rekordy. Kromě Micky se raduje i „Australan“ Šefl

Zatímco Micka si díky výbornému výkonu zaplave nedělní finále, Šefl zůstal před semifinálovými branami.

„Kdo tedy tu stovku vyhraje?“ padlo u společného oběda. „Já rozhodně ne,“ rozesmál se Šefl.

Opět byl v dobrém rozmaru. I když zůstane při vyvrcholení této disciplíny jen jako divák, je spokojený s progresem, který prožil během soustředění u australského kouče Deana Pugha.

„Napíšu trenérovi, jak jsem plaval, on to určitě sleduje. Jo, osobáček je fajn, po dlouhé době relativně hezký čas, ale na ten svět to prostě nestačí,“ tvrdí.

Na dvouměsíční australskou zkušenost vzpomíná jedině v dobrém. „Bylo to fajn. S tím, že to mělo vygradovat právě tady. Tréninky byly přesně dělané na padesátku a stovku. Navíc jsem si hrozně sedl s trenérem. On hned pochopil, v jaké situaci se nacházím,“ líčí stále se zlepšující motýlkář.

Sedli jsme si také lidsky

„Během deseti minut jsem Deanovi vysvětlil, jaký mám záměr. Řekl jsem mu: Jsem zklamaný z olympiády, nedostal jsem se tam třikrát za sebou a chci prostě stovku a padesátku. Popsal jsem mu svoje pocity. On to pochopil,“ těšilo Šefla.

S Pughem, který trénoval také Šeflovu přítelkyni Barboru Závadovou, si porozuměl rovněž po osobní stránce.

„Ta chemie tam byla I lidská. Bylo neskutečné, že jsme si po tréninku dokázali ještě hodinu povídat, někdy ani ne o plavání, ale také o jiných věcech. Byli jsme I na pivku. Ta chemie fungovala strašně super.“

Soustředění v Gold Coast by si rád někdy zopakoval. „Přemýšlím, že kdybych měl v budoucnu nějaké peníze navíc, že bych se tam strašně rád vrátil. Na nějaké dva, tři měsíce. Deanovi jsem psal, že se mi to moc líbilo, jestli bych mohl v budoucnu přijet. A on psal, že kdykoliv,“ těšilo ho.

Do Austrálie se jistě vrátí, byť k jinému kouči, Závadová. A to na delší dobu. Šefl se odluky nebojí. „Vím to, chce tam jet, já ji absolutně nedržím. Pro ní je Česko malé. Naprosto ji chápu. Bylo by fajn, kdyby tam odjela a já jsem tam za ní mohl přijet.“

Pozitivně hodnotí zahraniční přípravu i Micka, který půl roku trénoval v Itálii a po postupu do finále 1 500 metrů volný způsob se nadšeně objímal se svými tréninkovými parťáky Gabrielem Dettim a Gregoriem Paltrinierim.

„Měl jsem pochybnosti, jestli to byl správný krok (jít do Itálie), ale naštěstí se ukázalo, že všechno zlé je k něčemu dobré a že trpělivost musí být,“ říkal krátce poté, co dosáhl na nový osobní i český rekord.

V neděli večer si zaplave finále a může se stát nejúspěšnějším českým plavcem na budapešťském šampionátu.