Vítězný chaos proti tureckým házenkářkám: Vše zlepšit!

„Hodně rychle bychom si všechny měly sáhnout do svědomí, kdo co udělal špatně. Tohle byl totiž jeden velký chaos a ještě můžeme být rády, že jsme to o ty čtyři góly zvládly,“ řekla Michaela Hrbková, s jedenácti trefami nejlepší střelkyně zápasu. Odveta se hraje ve čtvrtek v turecké Ankaře.

Český trenér Jiří Bašný se kabonil. „Hráčky si myslely, že to přijde samo. Není přece možné, aby nám turecký s tým s třemi házenkářkami, kterým je 38 let, nastřílel dvanáct gólů z rychlého útoku,“ svraštil Bašný obočí. „Zatím nemám pro tenhle výkon vysvětlení, musíme si ho zanalyzovat.“

Mostecká hala tentokrát nepraskala ve švech, v konkurenci televizního přenosu a slunečného počasí přišlo jen šest stovek fanoušků.

Český celek dvakrát vedl o čtyři góly, ale až potřetí náskok udržel. V poslední desetiminutovce odskočil ze stavu 23:23 na 27:23. Byť se Turkyně v 58. minutě ještě dotáhly na dvě trefy, ale Marčíková a deset vteřin před koncem Hrbková zvýšily postupové naděje.

„Bylo to od nás strašně ustrašené, cítila jsem v týmu nervozitu, co bude, jestli vyhrajeme,“ tvrdila kanonýrka Hrbková, nejlepší házenkářka uplynulé bundesligové sezony. „Vždycky jsme play-off končily doma, tohle je pro nás nová role, že se u nás začínalo. Možná i tím jsme se nechaly ukolébat. Nevím.“

Bašný své družstvo nešetřil: „Nezasloužili jsme si výhru o čtyři, výkon nebyl dobrý, nasazení, komunikace hráček ani přístup hlavně v 1. poločase neodpovídal tomu, o co se hraje. Výsledek je pro nás velice pozitivní vzhledem k předvedené hře. Jsem velmi nespokojený.“

Turkyně se ještě nikdy v historii nedostaly na mistrovství Evropy ani světa, ovšem nedávno třeba s Ruskami padly jen o dvě branky a porazily Makedonii.

„Udělali jsme výkonnostní krok dopředu, ale ostatní týmy taky. Už před zápasem jsem říkal, že turecký tým má kvalitu. A teď se ukázalo, že jsem si nevymýšlel. Tenhle tým je schopný dát komukoli třicet gólů, nám je dal skoro taky. Pokud budeme v Ankaře hrát stejně, nastřílí je i nám,“ strachuje se trenér Bašný. „Tenhle výkon stačit nebude, o tom jsem přesvědčený. Musíme se zlepšit ve všech činnostech. Pak máme šanci postup uhrát, přestože je tam horká turecká půda.“

Na světovém šampionátu startovaly Češky naposledy v roce 2013, obsadily 15. příčku, na minulé mistrovství se neprobojovaly. „V závěru hráčky ukázaly vůli po postupu, ale ve čtvrtek ji musí mít už před zápasem, během něj se ta situace těžko obrací,“ velí Bašný.