Český vodní slalom má z mládežnického mistrovství Evropy tři medaile

MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu Bratislava Do 23 let:

Muži:

C1: 1. Mirgorodský (SR) 93,48 (0 tr. sekund), 2. Chaloupka (ČR) -0,97 (0), 3. Breuer (Něm.) -2,01 (0), 4. Rohan -6,56 (2), ...v semifinále 15. Větrovský (oba ČR). Ženy:

K1: 1. Foxová (Austr.) 101,21 (0), 2. Satilaová (Braz.) -1,48 (0), 3. Zwolinská (Pol.) -2,40 (0), ...10. Valíková -12,87 (6), v semifinále 13. A. Hilgertová, 19. K. Galušková (všechny ČR). Junioři:

C1: 1. Sztuba (Pol.) 97,12 (0), ...6. Lhota -7,54 (6), 10. Kaminský -221,75 (204), v semifinále 11. V. Heger (všichni ČR). Juniorky:

K1: 1. A. Galušková 104,27 (2), ...3. Nesnídalová (obě ČR) -1,45 (0).