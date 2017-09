Česká štafeta dojela na MS bikerů jedenáctá, vyhráli Švýcaři

Z loňské úspěšné sestavy scházeli Richard Holec s Kateřinou Nash. Jejich místa zaujali David Zadák a Karla Štěpánová, nově jako zástupkyně kategorie žen do 23 let přibyla Barbora Průdková. Trenér Viktor Zapletal tak poskládal nejsilnější možnou štafetu, kterou měl k dispozici.

Závod rozjížděl Matěj Průdek, přes výhodnou startovní pozici ale předával mezi 18 týmy až jako šestnáctý s více než minutovým mankem na vedoucí Nový Zéland. Přestože Zadák a poté i Štěpánová pozici vždy o jedno místo vylepšili, ztráta na čelo výrazně narůstala.

Po Průdkové vyrazil na závěrečný úsek Kulhavý z 12. místa a s mankem přes tři a půl minuty. Ačkoliv ho dvojnásobný olympijský medailista nakonec stlačil ke třem minutám, do nejlepší desítky už český tým dovézt nedokázal.

K triumfu se i díky finišmanovi Ninu Schurterovi, který jako úřadující olympijský šampion z Ria zcela ovládl letošní seriál Světového poháru, propracovali Švýcaři.

Ještě po třetím úseku byli sice až sedmí a Schurter přebíral štafetu s minutovým mankem, jenže do té doby vedoucí Kanada nasadila na poslední úsek jezdkyni do 23 let, kterou Švýcar snadno předstihl. Kanada nakonec dojela až desátá.

Loni bronzové Švýcarsko oslavilo zlato s náskokem 24 vteřin před druhým Dánskem i třetí Francií, která obhajovala titul.