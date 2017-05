V Pardubicích začíná místní akce roku. Češi chtějí hokejbalové zlato

Velká sportovní akce za rozumné peníze a ještě se slušnou šancí na český úspěch. To vše představuje mistrovství světa v hokejbale, které se bude konat v Pardubicích od 1. do 10. června.

„Přijeďte na deset dní do Pardubic a nudit se nebudete,“ zve fanoušky David Kantor, člen organizačního výboru. „V tomto termínu se kromě mistrovství světa koná řada velkých akcí, se kterými úzce spolupracujeme, jako je Aviatická pouť, Pernštýnská noc, Dětský super den, Zrcadlo umění nebo Den Pardubického kraje,“ dodal.

Primárně ale půjde o sport. Lidé uvidí desetidenní hokejbalový maraton. Do Pardubic přijede 28 týmů z celého světa včetně obhájců titulu ze Slovenska, dále pak z Kanady, Finska, USA, Indie a Švýcarska. Ovšem nebudou chybět i exotické státy, jako jsou Bermudy či Kajmanské ostrovy.

„Do Pardubic dorazí kolem tisíce hráčů a další stovky fanoušků z celého světa. Poslední mistrovství na českém území v roce 2009 přilákalo do plzeňské haly rekordní návštěvy. Rádi bychom na ně navázali a připravili opět nezapomenutelnou akci,“ řekl Josef Kozel, předseda Českomoravského svazu hokejbalu.

Navíc poslední domácí šampionát měl bonus v tom, že čeští muži brali zlato. Jistě by nikomu z fandů nevadilo, kdyby se historie opakovala. Bez šance přitom nejsou ani ženy.

„Na světovém šampionátu se představí i ženský národní tým. Naše reprezentantky budou chtít navázat na svůj skvělý výkon z posledního mistrovství světa v Zugu, kde skončily na druhém místě,“ uvedl Martin Komárek, předseda Českomoravského svazu hokejbalu.

Velkým otazníkem zůstává, kolik lidí bude do arény chodit. Pořadatelé by byli rádi, kdyby na zápasy českého národního týmu přišlo vždy alespoň pět tisíc lidí.

„Můj smělý odhad je, že bych chtěl na česká utkání kolem pěti tisíc diváků. V Zugu na domácí chodilo kolem čtyř tisíc. Na finále v Plzni 2009 bylo kolem 6,5 tisíce. Jedeme kampaň už přes rok a půl, snažíme se oslovit co nejširší škálu lidí, ať už je to hokejbalová veřejnost i takoví, co hokejbal neznají a chtějí se přijít jen podívat a fandit Čechům,“ řekl Radek Mašík z organizačního štábu turnaje.

Podle něj se zatím lístky na turnaj prodávají celkem dobře, a to i proto, že jsou k mání za velmi přijatelné ceny. „Nevím, kolik je prodáno lístků, ovšem hodně lidí to nechává na poslední chvíli, protože vstupné je na celý den jen za 100 korun. Není to na konkrétní sedačku, ale kdo si kam sedne,“ dodal Mašík.

Lístky jsou v prodeji v Informačním centru Pardubice. Permanentní vstupenky na celé mistrovství stojí 600 korun, jednodenní vstupné činí 100 korun. Děti do výšky 120 cm mají vstup zdarma, nad ni mohou přijít za 50 korun. „Vstupné na semifinálový a finálový den činí 200 korun. Infocentrum je otevřené každý den včetně víkendů od 9 do 18 hodin,“ doplnil Hrabal.