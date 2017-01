Francouzi a Španělé na MS házenkářů jasně ovládli skupiny

Francouzský tým narazí v osmifinále na Island, zatímco Španělsko se utká s Brazílií. Další známé dvojice tvoří Norsko - Makedonie a Slovinsko - Rusko.

„Island nám vždy dokáže zápas zkomplikovat. Proti té jejich severské házené je to vždycky zvláštní. Musím se dobře připravit. Skupinu jsme zvládli výborně, ale je to pouze první krok. Teď už není místo na chyby,“ řekl trenér Francie Didier Dinart, jehož tým čeká přesun z Nantes do Lille.

Poláci, kteří na minulém MS získali bronzové medaile, budou bojovat ve skupině o 17. místo.

Mistrovství světa házenkářů ve Francii

Skupina A (Nantes):

Rusko - Brazílie 28:24 (14:15)

Francie - Polsko 26:25 (13:13)

Japonsko - Norsko 23:38 (14:19)

Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 5 5 0 0 154:112 10 2. Norsko 5 4 0 1 155:124 8 3. Rusko 5 3 0 2 139:136 6 4. Brazílie 5 2 0 3 121:146 4 5. Polsko 5 1 0 4 115:125 2 6. Japonsko 5 0 0 5 120:161 0

Skupina B (Mety):

Tunisko - Angola 43:34 (23:16)

Makedonie - Island 27:27 (13:15)

Španělsko - Slovinsko 36:26 (18:16).