Dnes kup šest kilo mrkve. Češi odmítli oficiální hotel, našli si kuchaře

Celým jménem Gabriela Fliegerová pochází z biatlonové výspy v Letohradu a pracuje v restauraci v Žamberku, odkud si ji biatlonisté na dva týdny vypůjčili. Už na dvou soustředěních s nimi v minulosti byla.

Na mistrovství se nyní stará o celou reprezentační partu, čítající i s realizačním týmem třicet hlav.

Jsme v obci Sankt Ulrich, čtvrt hodiny autem od Hochfilzenu, v útočišti českého týmu. V pekáči je zelenina na svíčkovou, kterou o volném dni za odměnu dostávají. „Ale žádné knedlíky. Jako příloha budou těstoviny nebo kuskus,“ upřesňuje Gabriela Fliegerová.

Není to poprvé, co mají Češi na šampionátu i svého kuchaře. Vzali ho s sebou také předloni na šampionát do Kontiolahti, kde si stranou od ostatních pronajali u benzinové pumpy celý přízemní motel Kontio.

Naopak loni využili v Oslu služeb luxusního oficiálního hotelu Soria Moria se saunou, bazénem i drahými lustry, v jehož jídelně se denně střetávaly stovky strávníků.

„Zato tady se návštěvám hromadných míst vyhýbáme. Snižujeme riziko infekce,“ říká Gabriela Koukalová. „Jsme na sebe opatrní. Už ani vodu z kohoutku radši nepijeme.“

Chceme větší klid - a kuchaře

Organizátoři šampionátu vždy nabízejí účastnickým zemím oficiální ubytování kategorie A (100 eur na osobu s plnou penzí) i B (80 eur). Jeho využití však není povinné.

„Snažili jsme se najít si radši něco sami. Místo, kde budeme mít větší klid a flexibilitu a kam si vezmeme i našeho kuchaře,“ vysvětluje šéftrenér Ondřej Rybář. Manažer svazu Pavel Levora objížděl v létě vhodné lokality. Tato nakonec vyhrála.

Nehledejte nápis hotel ani penzion. Vybrali si dům s apartmány Ferienwohnungen Pillersee. Stojí u místní hlavní silnice hned vedle mateřské školy. Na průčelí je nápis Salon Sabine podle kadeřnictví v přízemí. Z jednoho balkonu sice visí vlajka německých fanoušků, jinak však celý dům obsadil český biatlonový tým. Výhradní právo pak získali na kuchyni s velkým mrazicím boxem a sousedící jídelnou.

Do té musí chodit venkem.

„Ale máme to tam jen deset metrů a je zatím teplo. Stačí čepice a mikina,“ povídá asistent kouče Jiří Holubec.

Čokoláda? Pomůžeme vám

Zásoby včetně padesáti kil masa objednaného v Žamberku jim sem v předstihu dovezl transportérem Jan Jahoda z jabloneckého klubu. Další potraviny denně dokupují ve sto metrů vzdáleném supermarketu. Hlavním zásobovačem byl určen Holubec. „Dostanu od kuchařky papírek se seznamem a jdu. Dneska chce i šest kilo mrkve.“

Jídelníček na celé mistrovství sestavil biatlonista Michal Krčmář, jehož přítelkyně Romana je výživovou poradkyní. Zde je ukázka.

Snídaně: ovesná či jáhlová kaše.

Oběd: těstoviny s olivovým olejem, nebo pstruh na zelenině.

Svačina: tvaroh.

Večeře: kuřecí stehno.

V mrazicím boxu najdete také párky. „Jen pro realizační tým,“ ujišťuje kuchařka. Čokoládu oficiálně z jídelníčku vyškrtli. „Tak si ji Gabča Koukalová kupuje sama,“ říká Holubec. Nejen ona. „Pro jistotu ji pomáháme sníst,“ pousměje se Michael Málek, kouč mužů.

Jiní reprezentanti si pro změnu odskakují do obchodu pro colu. „A Evička Puskarčíková má na pokoji určitě svoji vepřovku,“ shodují se trenéři Málek i Ligaun.

Ovšem menu ze soukromých zásob, které spořádala v noci po zlatém sprintu velmi hladová Gabriela Koukalová, je pochopitelně dosud nepřekonané: půl sklenice sádla s králičím masem, půl bochníku chleba a řezy s krémem.

Sami bydlí Koukalová i Krupčík

Vybavení domu je starší, připomíná 80. léta. „Naštěstí 80. léta na Západě, ne na Východě. Takže pro nás je pořád docela pěkné,“ tvrdí Lucie Charvátová. „Hotel to není, ale postel je kvalitní a vyspím se v ní dobře, což je pro mě podstatné.“

Realizační tým zabydlel apartmány se dvěma dvoulůžkovými pokoji, malým obývákem a kuchyňkou. U masérky Petry Sedláčkové a fyzioterapeuta Romana Karpíška využívají obývák k nápravě těl.

Závodníci jsou ve svých apartmánech po dvou, tradiční dvojice tvoří Moravec-Krčmář, Šlesingr-Václavík, Vítková-Puskarčíková a Charvátová-Jislová. Sama je Koukalová a soukromí má též Tomáš Krupčík, který přicestoval až o víkendu.

„I proto, že dorazil později, jsme ho raději dali mimo ostatní, abychom zamezili případnému přenosu bacilů,“ vysvětluje Málek.

Nehledejte nikde nástěnku s denním rozpisem ani nečekejte, že ho trenéři svěřencům rozesílají. „Každý večer jen obejdeme pokoje závodníků a upřesníme s nimi program,“ říká Málek. Když je potřeba, porada se koná i na chodbě, nebo na pokoji fyzioterapeuta.

Kolorit dnů mají dávno zaběhlý ze Světových pohárů.

„Tak trochu se to tady řídí samo. Můžete přijít na snídani v sedm i v deset, jídlo se doohřeje. To na hotelu nejde,“ srovnává Rybář.

„Chováme se tu v podstatě jako doma,“ přidává Charvátová.

Volných dnů využili reprezentanti k návštěvě blízkých, kteří za nimi do Rakouska přijeli, ti však pochopitelně musí bydlet jinde. Za rodinami tedy zajeli Moravec i Šlesingr, s přítelkyní pobyl Krčmář. Koukalové fandí stále na místě manžel, zatímco Charvátovou podpořili rodiče.

„Jsem ráda, když s nima mohu zajít na kávu,“ vypráví. „Což tady v St. Ulrichu jde, protože kolem nás to není nijak hektické.“

Ve středu v poledne spolu s dalšími reprezentantkami lehce poobědvá a o půl jedné vyrazí autem do areálu. Ve 14.30 začíná ve vytrvalostním závodě další medailová bitva.