O tituly a limity. Třinec láká na atletické hvězdy i tyčku na náměstí

Vstupenky na republikový šampionát zajišťuje server ticketportal.cz. Cena se pohybuje od 50 Kč na stání, přes 100 Kč na protilehlou tribunu a do 150 Kč na hlavní tribunu. Zakoupit je možné i rodinné vstupné a děti do 15 let mají vstup s 50% slevou. Doprovodný program šampionátu zajistí Atletika pro nejmenší a v pauze mezi závody také Štafetový pohár.