Do finále jsme šli s neznámou, přiznal Kopáč z bronzového čtyřskifu

Garantované finále ovšem bylo jedinou jistotu českého kvarteta.

Podle páteční rozjížďky totiž mohli jen těžko posoudit, jak na tom ostatní čtyřskify výkonnostně jsou. „Když je málo posádek, tak to každá může vzít podle sebe a zkusit si třeba jen kilometr. Další jedou celé dva kilometry. Nedá se poměřovat a do finále jde člověk s neznámou a musí jet naplno,“ vysvětloval Kopáč.

Ten se spolu se svými parťáky také podivoval nad tím, do jaké dráhy byla česká loď nasazena. I to bylo finálové překvapení.

„Překvapilo nás, že jsme jeli na kraji, když jsme byli třetí (v páteční rozjížďce) a měli jet prostředek. Nevím, proč to FISA (Mezinárodní veslařská federace) udělala, ale co. máme bronz,“ řekl Kopáč.



Český závodník vysvětlil i medailový plán domácího čtyřlístku. „Připravili jsme se na závod, o kterém jsme věděli, že bude těžký a zkusili jsme ze sebe vydat maximum, což se povedlo.“

Úvahy o papírových favoritech a o slabších posádkách tak šly stranou. Češi nechtěli nikoho a nic podcenit. „Byly slabší, ale s tím nemůžete počítat. Chtěli jsme jet naplno od začátku do konce s tím, že v cíli uvidíme, na co to vyjde,“ uvedl Kopáč s respektem k maďarské a turecké reprezentaci. Právě ty neměly patřit k nejsilnějším.

Taktika vyšla, Kopáč, Vetešník, VIktora a Hájek si dojeli pro vytouženou medaili a užívali si bouřlivý aplaus diváků v Labe Aréně. Fanoušci byli pro čtveřici reprezentantů.

„Všichni jsme toho měli dost, ale snažíte se nepolevit ani půl tempa, když máte tuhle podporu,“ popisoval Kopáč, jak s parťáky mocně zabírali, když do cíle zbývalo několik stovek metrů a oni uslyšeli hlasité povzbuzování.

„Děkujeme jim,“ dodal.