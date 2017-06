Do nedělního finále ME ve vodním slalomu se dostal jen kanoista Lhota

Úřadující mistryně světa Kudějová byla v semifinále na šampionátu v Tacenu čtrnáctá, Hilgertová při debutu na velké seniorské akci skončila osmnáctá.

Kudějové kanál v Tacenu nevyhovuje, trápila se zde i v kvalifikaci, z níž postoupila jako předposlední. V semifinále tak jela hned jako druhá. Sice nedostala žádnou penalizaci, ale byla pomalá. Na vítězku semifinále Corinnu Kuhnleovou z Rakouska ztratila 8,60 sekundy, od postupu do finálové desítky ji dělilo 1,76 sekundy.

Výkon devatenáctileté Hilgertové poznamenala chyba hned ve druhé brance. Chtěla ji napravit, ale připsala si další šťouch a definitivně přišla o naději na postup. „Jsem na sebe naštvaná, protože jsem mohla jet úplně v klidu. Sice by to asi dneska nestačilo, protože holky jely výborně, ale aspoň bych měla dobrý pocit z té jízdy. To bohužel nemůžu úplně říct,“ komentovala svůj semifinálový výkon.

Celkově svou první účast na mistrovství Evropy hodnotila pozitivně. „I trenér říkal, že tím, že jsem se dostala do semifinále, tak mám pro sebe splněno. Nebylo to jednoduchý, kvaldu jsem jela dobře. I se šťouchem jsem si to vyjela, takže jsem nejela ani nijak pomalu. Jen mě mrzí, že jsem to nezakončila i v semifinále hezkou jízdou,“ doplnila.



Veteránka Štěpánka Hilgertová v semifinále po vyřazení v kvalifikaci nestartovala. Svou neteř povzbuzovala ze břehu. „Měla jsem husí kůži a stály mi chlupy na rukou, když stála na startu a věděla jsem, že pojede. Bylo vidět, že jí ta voda nesedla hned na startu,“ poznamenala dvojnásobná olympijská vítězka.

Čerstvě osmnáctiletý Lhota, který loni vyhrál juniorské mistrovství Evropy a byl druhý na juniorském mistrovství světa, postoupil do finále ze šestého místa. Jako jeden ze tří finalistů může jet o medaile navzdory dotyku branky v semifinále. Za domácím favoritem Benjaminem Savšekem, který semifinále vyhrál, zaostal o 3,43 sekundy.

Olympionik Gebas skončil s jedním šťouchem patnáctý. Jáně, který byl třetí v kvalifikaci, se hned v první třetině trati zvrhl a obsadil až 18. příčku.