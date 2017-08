Junior Bárta dojel na ME cyklistů v silničním závodě na osmnáctém místě

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Herningu Dánsko Závody s hromadným startem:

Junioři (120,6 km): 1. Gazzoli (It.) 2:41:22, 2. Waerenskjold (Nor.), 3. Märkl (Něm.), ...18. T. Bárta, 74. Sedláček všichni stejný čas, 84. Palička -17, 90. Holec (všichni ČR) -52. Ženy do 23 let (100,5 km): 1. Mathiesenová (Dán.) 2:32:50, 2. Andersenová (Nor.), 3. Barnesová (Brit.), ...26. Nosková, 56. Neumanová (obě ČR) všechny -6. Juniorky (60,3 km): 1. Wiebesová (Niz.) 1:32:21, 2. Jörgensenová (Dán.), 3. Paternosterová (It.) obě stejný čas, ...30. Ungermanová -7, 47. Ševčíková -1:00, 73. Janů (všechny ČR) -8:29.