Pětibojař Kuf titul mistra Evropy neobhájil, v Minsku skončil sedmý

„Honzovo sedmé místo je potvrzením, že patří do nejužší špičky, i když on asi úplně spokojený není,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě. „Je to hezký výsledek, sedmé místo na Evropě je skvělé. Ale s tím, jak se to vyvíjelo, by tomu nakonec slušel lepší výsledek,“ potvrdil Kuf.

V úvodním plavání si šestadvacetiletý Čech připsal nejlepší výkon letošní sezony 2:05,96, byl s ním sedmnáctý. Také v šermu Kuf začal skvěle, ale v polovině turnaje přišel zlom. „Zhruba od patnáctého zápasu měl najednou s každým zásahem strašnou práci. Nakonec to dobojoval pořád ještě v kontaktu s nějakou širší špičkou, ale ztráta na medaili už byla velká,“ řekl Kučera.

Přesto jeho svěřenec bojoval dál, vyhrál parkur a do závěrečné kombinace běhu se střelbou odstartoval jako devátý s téměř minutovou ztrátou na čelo. „Nevím, jestli jsem měl ambice úplně na bednu, ta byla relativně daleko, ale nějaké čtvrté páté místo tam určitě mohlo spadnout,“ podotkl Kuf.

Po chybě na třetí střelecké položce však ve výsledcích zase klesl. „Se střelbou se tu peru. Stejně jako v semifinále jsem to tam trochu pokonil,“ dodal Kuf.

Také olympijského vítěze z Londýna Svobodu připravil o solidní výsledek šerm, v němž měl bilanci 13:21. „Vůbec se do toho nemohl dostat. Nakonec se mu nepovedl celý turnaj, zašermoval s velmi pasivní bilancí a bylo jasné, že z jeho pohledu je po závodě,“ konstatoval Kučera. Po nevydařeném šermu přišla navíc i pokažená jízda a Svoboda nakonec obsadil až 33. příčku.

V pondělí program mistrovství Evropy uzavře mixová štafeta, v níž bude obhajovat zlato česká dvojice Natálie Dianová, Kuf. Ten sice řeší lehké problémy se stehenním svalem, na účast českého páru v soutěži by ale neměly mít vliv.