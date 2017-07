Biker Vastl obsadil v závodě mistrovství Evropy do 23 let sedmé místo

ME v cross country horských kol v Darfo Boario Terme Muži do 23 let: 1. Bertolini 1:13:16, 2. Colledani (oba It.) -6, 3. Andreassen (Dán.) -1:15, ...7. Vastl -2:28, Průdek (oba ČR) nedokončil. 12:00 ženy elite, 15:00 muži elite.