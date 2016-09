Lackův superfiniš v Mostě. Lídra porazil o pouhých 0,08 vteřiny

Pro českého pilota Adama Lacka to bylo již desáté vítězství sezony.

Náskok lídra seriálu Jochena Hahna, kterého Lacko v sobotu porazil v obou závodech, stáhl na sedm bodů. „Ale ještě to nic neznamená. Bude to řešit až poslední závod a poslední zatáčka v LeMans. Do té doby se budeme jen střídat,“ myslí si Lacko, že přetahovaná mezi ním a Němcem bude pokračovat.

V sobotní první jízdě předvedl Lacko famózní finiš. Za Hahnem visel celou dobu a předstihl jej až v cílové rovince. Zlatý o titěrné 0,08 vteřiny!

„Člověk jen drží plný plyn a modlí se, že to vyjde, že se ta hajtra rozjede,“ líčil Lacko. „Hahnovi auto moc nefungovalo, tak si hlídal vnitřky, logicky pak byl pomalejší na výjezdu. V poslední zatáčce mi nechal místo venku, jiná šance nebyla. Naštěstí měl rozum a nešťouchl do mě.“

Ale už předtím ke kontaktu došlo. „Lehce jsme se poťukali, tak za to mi dali výhrůžku, že když se ještě někoho dotknu, posunou mě o tři místa dozadu. Klasika, když jsme v Česku, dívají se na nás víc.“

I v hendikepovém závodě, v němž osmička nejlepších startuje v obráceném pořadí, udržel Lacko svého konkurenta za zády. Pilot roudnické Buggyry obsadil 4. místo, jen 0,004 vteřiny od bronzu. „Dost veselý závod, hodně se bouralo,“ řekl český pilot. Hahn byl příčku za ním. Lacko tedy snížil ztrátu v průběžném pořadí ze 13 na 7 bodů.

V neděli se v Mostě jedou opět dva závody.