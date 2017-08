Jak srbští volejbalisté umlčeli 65 000 polských fanoušků

Kolik volejbalových kurtů by se vešlo na plochu fotbalového hřiště? U přijímaček na střední by to jistě spočítal každý školák, ale v Varšavě to nebylo zapotřebí. Poláci postavili kurt jen jeden a obestavěli ho sedadly pro několik tisíc diváků.

Kurt 18x9 metrů stál uprostřed fotbalové plochy, jež má rozměry 105x68 metrů.

„Je úžasné, že sport, který bývá prezentován jako komorní, dokáže uspořádat takový zápas,“ říká Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu, který čtvrteční utkání ve Varšavě navštívil. „Nádherná atmosféra! Už dvě hodiny před zápasem bylo osmdesát procent míst obsazených a aréna neuvěřitelně pulzovala.“

Návštěva ještě předčila rok 2014, dorazilo 65 407 fanoušků.

Padl rekord volejbalových šampionátů, ale úplné maximum, jaké kdy tento sport nalákal, to nebylo. V roce 1983 přišlo v na stadion Maracaná v Riu de Janeiro na přátelský zápas Brazilců se Sovětským svazem 95 887 diváků! Byl to bláznivý zápas v silném dešti, promáčená místa pořadatelé zakryli koberci a některé zdroje dokonce uvádějí, že volejbalisté hráli raději jen v ponožkách.

To ve Varšavě byly podstatně komfortnější podmínky. Hrací plocha zcela regulérní a vysoko nad hlavami hráčů i diváků zatažená střecha. „Přesto pro hráče není snadné na stadionu hrát. Z běžných hal jsou zvyklí pod stropem hledat místa, podle nichž se v prostoru orientují, ale tady nemají šanci. Je to jako přechod z haly na antuku,“ srovnává bývalý reprezentant Jiří Popelka.

Před zápasem proběhlo slavnostní zahájení šampionátu. Plný stadion zaburácel polskou hymnu a volejbalisté se pustili do velké bitvy.

Domácí Bartosz Kurek začal esem, přímým bodem z podání. „Bialo-czerwoni“ si rychle získali tříbodové vedení a aréna jásala.

„Všechno bylo skvěle zorganizované. Spíkři se starali o bouřlivou atmosféru a výborný dojem umocňovaly červenobílé barvy, do kterých byli diváci oblečeni,“ popisuje Pakosta.

Sledujte jen zápas, nabádal srbské hráče trenér

Srbský tým se nezalekl, přesnou hrou bez velkých výkyvů začal domácí suverenitu nahlodávat.

Za mě palec nahoru Hadrava o Polácích Umíte si představit, že byste si šel sednout na místo, odkud snad ani není možné vidět míč?

Říkám si, že to musí být nezáživné, ale lidi si prostě jdou užít atmosféru a je jim jedno, kde sedí. Zvedám palec nahoru, líbí se mi, jak to tady berou. více

„Koncentrujte se jen na hru a na to, co se děje na kurtu! Nic jiného vás nesmí zajímat,“ zdůrazňoval svým hráčům trenér Nikola Grbič. „Byla to show, diváci si to jistě užívali, ale pro nás to byl jen jeden zápas z dlouhého turnaje,“ přitakal smečař Nemanja Petrič.

První dva sety vyhráli Srbové shodně 25:22 a atmosféra začala chladnout. „Během desetiminutové přestávky už bylo po euforii,“ připomíná Pakosta novinku tohoto šampionátu - dlouhou desetiminutovou pauzu před třetím setem.

Teď už ani temperamentní hlasatel nepomohl.

„Bylo to drama až do konce. Utekli jsme o pár bodů, ale domácí se rychle dotáhli. A tak to bylo pořád,“ popsal srbský nahrávač Nikola Jovovič, který se kromě skvělé organizace útoku blýskl i přesným kopem, jímž zachránil už téměř ztracený míč.

Polský kapitán Michal Kubiak děkoval divákům, že mu připravili nezapomenutelný zážitek. „Ale realita je taková, že Srbové zaslouženě vyhráli,“ dodal.

Turnaj už má na svém kontě divácký rekord i překvapivý výsledek, ale jinak se teprve rozebíhá. Čeští hráči sledovali zahajovací utkání u televizí ve vzdáleném Štětíně, kde dnes v 17.30 nastoupí k derby proti Slovensku. V základní skupině B je pak ještě čekají v neděli Němci a v pondělí Italové. Polsko bude o důvěru fanoušků bojovat v Gdaňsku proti Finsku a Estonsku.