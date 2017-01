Čeští krasobruslaři si před ME v Ostravě pochvalují teplo i led

„Led je tak akorát měkký. Je mnohem lepší, než máme u nás v Praze,“ zmínila Anna Dušková halu ve Vršovicích, kde trénuje ve sportovní dvojici s Martinem Bidařem. „A na obou ostravských halách je stejný, což je docela podstatné,“ dodala k tréninkové hale.

Martin Bidař souhlasně kýval hlavou. Jejich trenérka Eva Horklová dodala: „A je tady teplo, což v Praze také nemáme, protože v naší hale je nefunkční topení. Pro Aničku a Martina je to problém, protože se musejí držet v rukavicích. Každé ráno, když teď bylo minus dvanáct, jsem si říkala, co bude...“

Se zimou na stadionu v Mariánských Lázních musela v závěru přípravy bojovat také Michaela Lucie Hanzlíková, již čeká premiéra mezi ženami.

„U nás jsou podmínky také těžší, ale máme zase pohodu, kterou to doháníme. Člověk se snaží horší věci nevnímat,“ uvedla trenérka české reprezentantky Monika Škorníčková.

Jenže mráz může mít vliv na nemoci i zranění. „Však u nás také virózy a zranění byly,“ potvrdila trenérka Horklová.

„U nás naštěstí nic, ale hned to zaťukávám,“ dodala Škorníčková. „S nemocemi jsme se poprali docela dobře,“ tvrdí Anna Dušková. „Udělali jsme i jedno opatření - nechodili jsme do školy, abychom něco nechytili tam.“

Tak to muselo být příjemné, když nemuseli do školy. „Asi jo,“ smála se studentka gymnázia Anna Dušková. „Teď je to druhý týden, co tam nechodíme,“ dodal Martin Bidař, jenž v Praze navštěvuje střední zdravotnickou školu.

Dušková ale hned upozornila, že se jí už předtím podařilo uzavřít pololetní známky. „Navíc moje třída teď jela na lyžák.“

Také Michaela Lucie Hanzlíková si vzala na gymnáziu v Ostrově volno. „Ale na rozdíl od Aničky nemám všechny známky. Máme však plán, takže po mistrovství Evropy to doženu,“ slíbila.

Všichni tři krasobruslaři se těší, že budou závodit doma. „Za mnou určitě přijede děda,“ řekla Hanzlíková. „Ale i mamča. Ta se však nekouká, myslím, že bude chodit před arénou.“

Podobně na tom bude i Bidařova maminka. „Mí rodiče se budou dívat z pohodlí domova,“ řekla Dušková. „Mamka nemá nervy, aby šlapala před arénou. To se raději bude nervovat doma na gauči.“