Další čtyři medaile pro mladé vodní slalomáře, zlato má kanoista Heger

ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Hohenlimburgu (Německo) Muži do 23 let:

C1: 1. Mirgorodský (SR) 104,28 (0 tr. sekund), ...3. Rohan -0,84 (0), 4. Chaloupka (oba ČR) -0,87 (0). Ženy do 23 let:

C1: 1. Lazkanová (Šp.) 119,05 (0), ...4. M. Satková -3,60 (0), 5. Matulková -4,55 (0), 10. Fišerová (všechny ČR) -64,90 (56). Junioři:

C1: 1. Heger 106,95 (0), 2. Lhota (oba ČR) -1,36 (2). Juniorky:

C1: 1. Dóriaová (And.) 120,11 (0), ...3. G. Satková -2,68 (2), 6. Říhová (obě ČR) -7,14 (2).