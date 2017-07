Čeští basketbaloví junioři po pěti letech končí v evropské divizi A

Basket

Zvětšit fotografii Český mládežnický reprezentant Michal Kozák (v modrém) bojuje na doskoku s italským mladíkem Davidem Okekem. | foto: FIBA

dnes 18:25

Čeští basketbalisté do 20 let se na mistrovství Evropy neudrželi mezi elitou a sestupují do divize B. Tým trenéra Petra Czudka má na šampionátu v Řecku smutnou jistotu už před závěrečným hracím dnem.

Po sobotní porážce od Itálie 53:55 budou mladí Češi hrát ještě v neděli s Lotyšskem o konečné 15. místo, k udržení mezi elitou ale potřebovali skončit nejhůře třináctí. Italové, kteří také neprožívají povedený šampionát, vstoupili do nervózního utkání prvním košem, ale Češi odpověděli rychlými sedmi body. To však byly jediné body v úvodní čtvrtině a Itálie otočila skóre na 13:7. Útočné trápení obou týmů se částečně prolomilo ve druhé čtvrtině, kdy se Češi dostali nejprve z dvanáctibodového a později i z třináctibodového manka a v poločase ztráceli osm bodů. Po přestávce ale střelecká efektivita opadla na obou stranách a znovu se bojovalo o každý bod. Svěřenci Petra Czudka udrželi Italy na pouhých sedmi bodech ve čtvrtině a před poslední desetiminutovkou snížili na rozdíl čtyř bodů. Čechům se pak podařilo nejen vyrovnat, ale i otočit skóre a do koncovky tak vstupovali v lepší pozici. Čtyři a půl minuty před koncem Kozák dvěma šestkami dával Čechům čtyřbodový náskok. Italové pěti rychlými body otočili, ale když se pak na druhé straně prosadili Tůma s Kozákem, vypadalo to minutu před koncem s Čechy znovu dobře. Jenže po oddechovém čase se trefil z dlouhé vzdálenosti Ital Bolpin a bylo znovu srovnáno. Poslední minutu pak rozhodl přísný faul na útočném doskoku Nováka dvě sekundy před koncem. Italové proměnili oba trestné hody a trojková střela Váni si cestu do koše nenašla. Český výběr na turnaji obhajoval loňské sedmé místo, ale v Řecku ještě ani nevyhrál. V základní skupině podlehl domácímu Řecku, Německu i Švédsku, v play-off pak favorizované Francii, ve skupině o umístění Ukrajině a nyní jeho osud zpečetila Itálie. Divizi B bude v příštím roce hrát český tým poprvé od roku 2012. ME basketbalistů do 20 let v Řecku Boje o 13. až 16. místo Itálie - Česko 55:53 (13:7; 32:24; 39:35) Nejvíce bodů: Okeke 11, Tote 10 - Tůma 13, Roub 10, Goga, O. Sehnal a Kozák po 7