Chorvatští basketbalisté zdolali i Černou Horu a zůstávají neporažení

Chorvaté na třetí vítězství zadělali už v úvodu, poté co do utkání vstoupili šňůrou 15:0. Vedení si drželi celý zápas, i když se soupeř vrátil do hry. Dvacet vteřin před koncem se ještě Černohorci snažili trojkou o vyrovnání, ale Chorvatsko už výhru nepustilo.

Nejlepším střelcem utkání byl s 23 body Chorvat Bojan Bogdanovič, na straně Černé Hory, která bude v úterý soupeřem Čechů, dal 22 bodů Tyrese Rice a 17 přidal Bojan Dubljevič.

V istanbulské skupině D se na vítězné vlně drží Rusko, které porazilo i Belgii (76:67) a také je bez porážky. Rozehrávač Aleksej Šved i ve třetím utkání na turnaji pokořil hranici 20 bodů.

Kristaps Porzingis

Lotyši vyhráli nad Velkou Británií 97:92, přičemž vedli už o 29 bodů, ale v závěru šetřili síly a dovolili soupeři snížit. Kristaps Porzingis přispěl k vítězství 28 body, dalších 22 bodů přidal Davis Bertans.

Britům nepomohlo ani 23 bodů pivota Gabea Olaseniho a musí vyhrát oba poslední zápasy se Srbskem a Ruskem, aby mohli myslet na postup.

Mistrovství Evropy basketbalistů

Skupina C (Kluž):

Maďarsko - ČR 85:73 (23:16, 44:33, 66:58)

Nejvíce bodů: Hanga 31, Vojvoda 18, Perl 12, Allen 10 - Satoranský a Palyza po 18, Auda 15, Hruban 12.

Chorvatsko - Černá Hora 76:72 (25:17, 43:31, 62:52)

Nejvíce bodů: Bogdanovicč 23, Šarič 14, Ukič a Tomas po 9 - Rice 22, Dubljevič 17, Vučevič 12.

19:30 Španělsko - Rumunsko.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Chorvatsko 3 3 0 217:188 6 2. Španělsko 2 2 0 192:116 4 3. Černá Hora 3 1 2 204:223 4 4. Maďarsko 3 1 2 191:212 4 5. Česko 3 1 2 212:246 4 6. Rumunsko 2 0 2 126:157 2

Skupina D (Istanbul):

Lotyšsko - Velká Británie 97:92 (50:40)

Rusko - Belgie 76:67 (35:33)

20:00 Srbsko - Turecko