Vítězné loučení: čeští junioři si na závěr ME poradili s Lotyšskem

Basket

Další 2 fotografie v galerii Lotyšský mládežnický reprezentant Renars Birkans (vpravo) v souboji s českým juniorem Vojtěchem Novákem | foto: FIBA

dnes 17:05

Českým basketbalovým reprezentantům do dvaceti let konečně na evropském šampionátu v Řecku vyšel závěr zápasu a po výhře 80:77 nad Lotyšskem se loučí patnáctou příčkou. Už po sobotní prohře s Itálií však bylo jasné, že pro příští rok Češi sestupují do divize B.

Oba celky už před zápasem věděly, že se v elitní divizi neudrží, proto trenéři dali příležitost většímu počtu hráčů. V úvodu se střelecky solidně dařilo oběma týmům, hrál se pěkný basketbal bez zábran. Po vyrovnané první čtvrtině přišel první větší zlom ve skóre v polovině druhé desetiminutovky, kdy se Lotyši sérií košů utrhli na sedmibodový rozdíl. Češi však včas nástup zachytili a do poločasu se dostali zpět do hry. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Svěřencům Petra Czudka pak hrubě nevyšel nástup do druhé půle a po třech minutách došlo za stavu 39:52 na oddechový čas. V pravou chvíli se ale chytla ofenziva hráčů v modrých dresech a do konce třetího období to bylo znovu o tři body. Rozhodovat tak musela pro Čechy ve třetím zápase za sebou až koncovka. Pět minut před koncem předvedli bodovou šňůru a Sehnal získal trojkou svému týmu náskok pěti bodů. Poté se dlouho nedařilo střelecky ani jedné straně až minutu před koncem trefili Lotyši dvě rychlé trojky a otočili skóre. Po oddechovém čase Čechů dostal míč do dobré pozice pod košem Kozák a zkušeně poslal svůj tým zpět do vedení. Lotyši si vytvořili solidní střeleckou pozici, ale neuspěli a Češi šikovným pohybem míče dlouho unikali pokusům Lotyšska o faul. Šest sekund před koncem Roub proměnil obě šestky, Lotyši poté těžkou trojku netrefili a nevedlo se jim ani při následném nahazování trestného hodu. Velmi dobrý výkon podal pod košem pardubický pivot Martin Roub (20 bodů) a Češi přežili i trojkovou kanonádu Lotyšů, kteří se s úspěšností přes 40 procent trefili hned čtrnáctkrát zpoza oblouku. I přes tradičně slabší doskakování Čechům pomohl nižší počet ztracených míčů. ME basketbalistů do 20 let v Řecku Zápas o 15. místo Lotyšsko - Česko 77:80 (19:21; 40:37; 61:58)

Nejvíce bodů: Berzinš a Hazners po 14, Gutmanis a Kohs po 13 - Roub 20, Goga a O. Sehnal po 11, Kolář a Tůma po 9, Jelínek a Kozák po 6