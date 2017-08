Muž s nejtvrdším servisem je zpět. Nachytá český Pepík zabijáka Grozera?

Tak působí jedna z hvězd mistrovství Evropy v civilu. A co teprve ve vypjatém utkání na palubovce?

V pátek umlátil italské favority, v neděli svými drtivými údery potrápí českou reprezentaci.

Univerzál György Grozer se narodil se v Maďarsku, za ženu má Polku, je mistrem čtyř různých států a největší hvězdou německého týmu. Loni se sice vzdal reprezentace, ale nechal se přesvědčit k návratu.

Měří rovné dva metry, to není na volejbalistu rozhodně nadprůměr, ale má výborné skokanské parametry. A ve svalnatých potetovaných pažích sílu dynamitu.

Drží dva olympijské rekordy z her v Londýně, kde s Německem skončil pátý. Jeden je za servis vypálený rychlostí 127 km/h, druhý za 39 bodů, které získal v utkání se silným Srbskem.

Rekordní servis pak ještě překonal v Polsku na MS 2014, kde v souboji s domácím týmem podával rychlostí 131 km/h.

Video najdete na YouTube, a to včetně excelentního příjmu Pawla Zatorského, který vedl k polskému bodovému zisku.

Jak už bylo řečeno, oba olympijské rekordy Grozer vytvořil v Londýně. O čtyři roky později v Riu de Janeiro chyběl, stejně jako celý německý tým. Němci neuspěli v kvalifikaci a Grozer hned po rozhodujícím utkání s Polskem ukončil reprezentační kariéru. Se spoluhráči si podal ruce a zmizel v Koreji, kde právě působil v týmu Samsung Bluefangs.

Číslo devět, které nosí na všech svých dresech a má ho vytetované i na pravé paži, německé reprezentaci citelně chybělo. Tým neuspěl v kvalifikaci MS 2018, a tak nový trenér Andrea Giani vyhlásil generační obměnu. K talentovaným mladým hráčům však italský kouč nalákal zajímavou posilu: k návratu přesvědčil 32letého Grozera. „Má velmi dobrý vliv na celý tým,“ pochvaloval si.

Třicetkrát reprezentoval Maďarsko, pak přestoupil

Je to už deset let, kdy se Grozer objevil v německém národním mužstvu poprvé. Když přišel, měl už za sebou třicet startů za reprezentaci Maďarska.

Rodák z Budapešti následoval jako osmnáctiletý svého otce do Německa, kam Grozer senior nastupoval na trenérské angažmá. V malém klubu Moerser SC si chlapce našli maďarští trenéři a povolali ho do reprezentace. György však nebyl se svojí roli spokojen, a tak v roce 2007 kývl na nabídku k přestupu do německých barev.

PROTI TROJBLOKU. György Grozer se snaží probít přes italský trojblok. NA BLOKU. Ze 28 bodů, které získal proti Itálii, byly i čtyři blokařské úspěchy.

Vítězná cesta volejbalového šampiona se před ním už rýsovala. V devíti sezonách získal v ligových soutěžích pět titulů, jedno stříbro a tři bronzy. Je mistrem Německa, Polska, Ruska a Číny; s ruským Bělgorodem navíc vyhrál i Ligu mistrů.

Polské angažmá mu nepřipomíná jen medaile ve vitríně, ale celá rodina. György Grozer se tady oženil a s manželkou Violettou má dvě dcery, desetiletou Leane a sedmiletou Loreen. Polsko je jeho druhou, či spíš už třetí domovinou, a v zemi je možná známější než v Německu, kde volejbal nemá takovou popularitu.

Jak na něj? Recept je v jeho hlavě, tuší kouč

V Polsku prožívá báječný restart reprezentační kariéry. Proti olympijským medailistům z Ria v pátek exceloval, Němci se na něj mohli spolehnout především v nejkritičtějších momentech. Uhrával důležité koncovky, přinášel body ve chvílích, kdy se lámaly sety.

Italové ho bránili ze všech sil a často to nedokázali. Co teď proti němu zmůžou Češi?

„Podle mě je recept v jeho hlavě,“ myslí si Martin Demar. „Když dostane blok od Itala, tak si řekne: Dobrý, to je Ital, ale když ho zablokuje Čech, nebo když ho chytneme v poli, tak by ho to mohlo rozčílit. Řekne si: Sakra, takový nýmandi a oni mě blokují a chytají!“

Kouč bude české volejbalisty nabádat k trpělivosti. Zablokovat, nadrazit nebo chytit v poli a čekat, co to s ním udělá. „Strašně si věří, a tak ho to může naštvat. Třeba sám sebe vykolejí myšlenkami: Jak je to možné, že mě ten Pepík chytnul!?“

Jestli se to podaří, uvidíme v neděli večer.

Zápas českých volejbalistů s Německem začíná ve 20.30.