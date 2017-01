Na můstku v Harrachově získal domácí titul Koudelka, porazil Hlavu

Koudelka vyhrál se skoky dlouhými 100,5 a 89,5 metru. „Skákalo se mi dobře, i když skoky nebyly úplně ideální. Určitě by bylo lepší, kdyby se závody odehrály na větším můstku K120, pak by to pro mě mělo smysl,“ řekl Koudelka.

Domácí šampionát se konal mezi polskými závody Světového poháru, ve čtvrtek se reprezentanti přesouvají do Zakopaného. „Únavu z posledních závodů nepociťuji, ale určitě by bylo lepší, kdybych se místo MČR mohl věnovat tréninku,“ uvedl Koudelka.

Mezi ženami získala titul Barbora Blažková z Desné.