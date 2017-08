Kočař má titul, triatlonový nezmar Vabroušek doběhl pátý

Rozhodla už cyklistická část Při jubilejním patnáctém ročníku Pilman triatlonu obhajoval předchozí vítězství. A už po úvodním 1,9 kilometru dlouhém plaveckém úseku nenechal nikoho na pochybách, že pro prvenství míří také tentokrát. Lukáš Kočař, čtyřiadvacetiletý závodník brněnského Ekol Teamu, proměnil sobotní mistrovství republiky ve středním triatlonu v „one man show“. „Už loni ukázal, že mu tady kolo sedí,“ připomněl ředitel závodu Jan Havlíček. „A tím, že letos zaplaval výrazně lépe než loni, jeho náskok po dvou úsecích byl famózní,“ ocenil. Kočař tak letos vyhrál závod na Pilské nádrži už podruhé: na začátku července zde ovládl Žďárský triatlon Classic. „Pilman byl letos pro mě jedním z nejdůležitějších startů, možná i proto jsem šel do závodu s jasnou taktikou zkusit vše rozhodnout už v cyklistické části,“ uznal Kočař, jenž v létě vybojoval domácí titul i v terénním triatlonu. „Věděl jsem, že moji konkurenti jsou lepší běžci a v tropickém počasí budou mít při běhu nespornou výhodu,“ popisoval. Zvolená taktika mu vyšla výborně. I když... „Po plavání a cyklistice jsem si přivezl z mého pohledu dostatečný náskok. Už v úvodu běhu ale přišla daň za náročnou cyklistiku v podobě drobných křečí,“ připustil, že zcela bez komplikací to přece jen nebylo. „Musel jsem zvolit dost úsporné tempo, naštěstí to ale stačilo. Závod ale bolel pořádně a možná o to více jsem s dalším mistrovským titulem spokojen,“ dodal. Ještě suverénnějším způsobem zvládla závod žen Helena Kotopulu, která letos vyhrála republikový šampionát i na dlouhých tratích. Ve Žďáru dorazila do cíle s více než dvacetiminutovým náskokem. „Plavání bylo rozehřívací, asi jsem ho šla pomaleji, než jsem měla. V cyklistické části jsem ale šla v prvním kole do čela a už jsem to udržela,“ popisovala členka otrokovického Tri-Max Moravian Teamu. „Závod se mi moc líbil, bylo to v krásném prostředí, všude nádherná příroda... Hlavně kolo bylo fantastické a běh vlastně také,“ dodala spokojeně. Ačkoliv Kotopulu neměla na trati konkurenci, moc nechybělo, a z titulu se nakonec vůbec radovat nemusela. Doslova na poslední chvíli se totiž vyhnula diskvalifikaci kvůli novému pravidlu. „Zatímco dříve rozhodčí oznamovali jejich přečiny přímo závodníkům, nově je píšou pouze na tabuli,“ vysvětlil ředitel závodu. „Závodníci si tak musejí sami hlídat, jestli nedostali trest, nikdo jim to neoznámí. Helena si toho nevšimla a až asi sto metrů před cílem ji její doprovod upozornil, že si musí odsedět minutový trest,“ přiblížil nečekanou zápletku Havlíček.