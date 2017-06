Maslák si vylepšil osobní rekord na stovce, Juška skočil 786 cm

Mílař Jakub Holuša v Třinci získal titul na 5000 metrů. V pomalu rozběhnutém závodě vytěžil ze svého rychlého závěru. Maslák, který si přijel na republikový šampionát otestovat rychlost, měl v cíli dokonce pocit, že zvítězil. „Jsem rád i za ten čas. Takže jsem se radoval oprávněně,“ řekl po závodě novinářům.

Už před závodem tušil, že je v dobré rychlostní formě. Jeho optimismus ale mírnilo dopolední chladné a deštivé počasí. „Nakonec se to ještě vyčasilo a bylo jakžtakž teplo. Ale nečekal jsem, že poběžíme tak rychle,“ vyprávěl.

V neděli v Třinci poběží dvoustovku. Obává se, aby ji nepřepálil v očekávání dalšího osobního rekordu, který by tentokrát byl i českým rekordem. „Takže nesmím radši očekávat nic a prostě běžet tak jak dneska, jenom na co nejlepší výkon. A mělo by to být dobré,“ poznamenal.

Vítězný Stromšík, který běžel ve třetí dráze, o Maslákovu útoku z osmé dráhy nevěděl. „Pro mě bylo překvapení, že tam v osmé ještě je. Já si nebyl vůbec jistý, jestli jsem první nebo druhý,“ řekl.

Juška, který v květnu v Turnově výkonem 829 centimetrů překonal letitý český rekord, byl z dnešního výkonu zklamaný. Jeho nejdelší pokus byl poznamenán silným protivětrem.

„Už od začátku to bylo takové unavené. Ve středu na tréninku mě trošku chytla spodní záda, takže jsem s tím trošku laboroval. Dneska jsem to taky trochu pociťoval. Nechci to na to svádět, ale možná je to taky trochu tím. A ještě ten proťák do toho dneska. Bylo to takový špatný,“ řekl.

Jubilejní desátý domácí titul získal dvaatřicetiletý výškař Jaroslav Bába, čímž vyrovnal bilanci Tomáše Janků v této disciplíně. Bronzový olympijský medailista z Atén si vylepšil sezonní maximum na 218 centimetrů.

Druhý skončil Matyáš Dalecký (215), který za sebou nechal také účastníka letošního halového mistrovství Evropy Martina Heindla. Ten venku zatím nenavázal na vydařenou halovou sezonu, kde si vylepšil osobní rekord na 226 centimetrů. Dnes skočil jen 211 centimetrů a dělil se o bronz s Petrem Píchou.

Mistrovství republiky vyvrcholí v neděli, kdy budou závodit například oštěpaři Barbora Špotáková a Jakub Vadlejch nebo novopečený český rekordman v kouli Tomáš Staněk.