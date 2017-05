Jansta nemohl předat český basketbal Zídkovi, i proto se vzdal Nymburka

„Jsem z toho smutný. Já jsem rodilý Nymburák a budu basketem tady žít nadále, ale už se nechci v noci budit s myšlenkou, jestli seženu peníze na chod klubu. Nechci mít tu zodpovědnost,“ řekl Jansta v rozhovoru s novináři, se kterými promluvil po svém odchodu z nejlepšího českého klubu.

„Že skončím, jsem říkal už po třetím titulu. Ale pak jsme to chtěl zaokrouhlit na pět. Pak jsem ale zjistil, že je rekord sedm titulů za sebou, tak jsem jich chtěl osm. V té době se jevila šance, že bychom tu vybudovali evropský klub, protože v té době sponzoring ještě fungoval. Tak jsme u toho zůstal a dal si hranici 20 let. I tu jsem o dva roky přetáhl, ale odchod už nechci oddalovat,“ prohlásil pětapadesátiletý právník.

V Nymburce se mu povedlo vybudovat jeden z nejsilnějších sportovních klubů v Česku. V době největší slávy měl tým rozpočet přes sto milionů korun, což je srovnatelné s prvoligovými fotbalovými a hokejovými celky.

„Jako podnikateli se mi začalo dařit, tak jsme s bratrem v roce 1995 začali financovat basket ve svém rodném městě. Nejprve jsme postoupili do třetí ligy, pak do druhé a pak do první. V té době jsem jezdil na všechny zápasy a měl jsem to jako absolutního koníčka. Dělali jsme to ve dvou s Vráťou Šístkem. Dělali jsme to amatérsky a málem jsme spadli. Pak přišel důležitý muž Ruda Šimeček jako generální ředitel. Bez něj by to tu takhle nefungovalo. Úspěch Nymburka byl svázaný s mým jménem a pana Šimečka,“ vyprávěl Jansta.

V posledních dvou sezonách měl podle něj Nymburk rozpočet dva miliony eur. Z toho milion šel na platy hráčů.

„A přesto jsme v Evropě poráželi tým s daleko větším rozpočtem. Sehnat takovou sumu peněz, co jsem pro klub sehnal, by už i pro mě bylo těžké, to říkám na rovinu. Příští sezona je zajištěna. A chci se nyní dohodnout s někým, kdo by to udržel dlouhodobě na špičkové úrovni. A tomu klub předat, ne prodat. Já v tom nemám ekonomické ambice a své zájmy. Já na sportu nechci zbohatnout, mně jde o zážitky a těch jsem měl plno,“ dodal Jansta.

Rozhodnutí skončit v Nymburce mu ulehčil fakt, že se na dalších pět let musel ujmout vlády na České basketbalové federaci, jelikož nenašel vhodného předsedu.

„Už jsem nechtěl být předsedou ČBF, protože to je velký závazek. Počítal jsem s tím, že nastoupí Jirka Zídek (první Čech v NBA a současný místopředseda ČBF), ale ten je spojený s Euroligou jako komentátor a ta válčí s FIBA, která je pro nás jako federaci rozhodující, takže mi bylo naznačeno, že by to nebylo ideální řešení,“ vysvětlil.

„Teď se chci zaměřit na vybudování sídla ČBF, síně slávy, udržet nároďáky, aby fungovaly. Máme před sebou ženské mistrovství Evropy a věřím, že i v těch těžkých ekonomických podmínkách neuděláme ostudu,“ naznačil své další cíle.

K tomu jako předseda České unie sportu bojuje o lepší ekonomické podmínky pro sport v Česku a o vytvoření ministerstva sportu. „Nedávný zásah policie nevyřeší zkrachovalý systém státní zprávy ve sportu. Ministryně školství už půl roku na sport neměla čas. To je důkaz toho, že sport potřebuje svou hlavu. Tomu se chci věnovat,“ řekl Jansta.

V Nymburce pak bude dohlížet na rekonstrukci tamního sportovního centra. „V 70. letech to bylo nejlepší tréninkové centrum střední Evropy. Teď je to skanzen socialismu. Během čtrnácti dnů by se mohlo začít s rekonstrukcí. Máme všechno připravené, stavební povolení. První etapa je výstavba čtyřhvězdičkového hotelu, aby tu mohli být mezinárodní reprezentanti. Chci, aby tu opět trénovala elita a centru se vrátila sláva. Takže mám práce dost,“ dodal.