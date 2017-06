Tomašík se vrací ze Švédska, posílil florbalovou Mladou Boleslav

Tomašík odešel v roce 2011 z Vítkovic do Dalenu, po čtyřech letech zamířil do druholigového Visby a loni v únoru do Linköpingu. Účastník čtyř mistrovství světa má ve sbírce bronzy z let 2010 i 2014 a nechybí v nominaci na červencové Světové hry ve Vratislavi.

„Jde o jeden z největších příchodů v klubové historii. V Milanovi získáváme dospělého, kvalitního sportovce, ale také vysokoškolsky vzdělaného člověka, který má zároveň zkušenosti s prací s mládeží v mezinárodním prostředí,“ řekl generální manažer Mladé Boleslavi Tomáš Pacák.

„Milana nepřivádíme jen proto, abychom vyhráli o nějaký zápas navíc, ale abychom florbal zase dělali o něco lépe, protože samotný proces je pro nás důležitý stejně jako výsledek,“ uvedl Pacák.

Tomašík hrál ve Švédsku třikrát superfinále a má stříbro z let 2012 a 2013 s Dalenem i z roku 2016 s Linköpingem. „Ve Švédsku jsem prožil šest let, byla to dlouhá doba. Od mistrovství světa 2016 jsem zvažoval návrat do Česka a teď se těším na novou životní etapu v Mladé Boleslavi,“ prohlásil Tomašík.

Tomašík je další osobností, která se vrací ze zahraničí do domácí superligy. Zpět do mistrovského Chodova zamířili ze Švédska útočníci Tom Ondrušek z Warbergu, Ondřej Mikeš ze Thorengruppenu a nově přišel obránce Michal Podhráský ze švýcarského Rychenbergu.

Do Vítkovic se vrátil z Warbergu forvard Tomáš Sladký. Do Sparty přišel obránce Milan Garčar ze švýcarského Klotenu.