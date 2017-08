Exnymburský Dixon v Aténách zazářil, ale hrozilo mu vězení za zabití

Dixon byl v utkáních proti Čechům jedním z nejlepších hráčů na hřišti. V prvním duelu byl s 11 body jedním ze čtyř dvouciferných střelců svého týmu, ve druhém nasázel dokonce 15 bodů a stal se druhým nejlepším střelcem své nové vlasti Gruzie.

Zisk druhého pasu a účast na EuroBasketu ale není tou nejbláznivější věcí, která se Dixonovi za posledních 12 měsíců přihodila. Rodák z Kansas City má za sebou v basketbalu i v životě velmi divoký rok.

Ještě v létě 2016 odpočíval po náročné sezoně v Nymburce, kde odehrál 31 zápasů v prestižní VTB lize a dával přes 14 bodů na zápas. A začaly kolem něj kroužit evropské reprezentace.

Absolvent univerzity v Memphisu nejdřív jednal s Albánií, ale nakonec dostal zajímavější laso. Rozhodl se pro Gruzii, se kterou má výrazně větší šance uspět.

Loni na podzim se snažil dostat do NBA, když absolvoval kemp s Portland Trail Blazers, ale nakonec skončil v Řecku, kde podepsal smlouvu se slavným klubem AEK Atény. V týmu z hlavního řeckého města se mu v úvodu sezony tolik nedařilo, ale pak se rozstřílel a konečně dostal své průměry do dvouciferných čísel.

Zrovna když se uklidnil a začalo se mu na hřišti dařit, přišly osobní problémy. Trochu smolně se v prosinci dostal do dopravní nehody, jež skončila smrtí čtyřiašedesátiletého instalatéra. Dixon podle policie brzy ráno ztratil na předměstí Atén kontrolu nad svým vozem a srazil se s dalším autem, které se poté střetlo s instalatérovým autem. Ten následkům nehody na místě podlehl.

Dixonovi poté na policii odebrali krev a byl testován na alkohol a drogy, ale po negativních výsledcích a podání výpovědi byl propuštěn. Vyšetřování nakonec vyznělo v jeho prospěch.

Nebyly to jeho první trable, když ještě na vysoké škole na univerzitě v Missouri čelil obviněním ze sexuálního obtěžování. I tehdy nakonec vyvázl bez trestu, po skandálu se však raději přesunul univerzitu v Memphisu, kde nakonec dostudoval.

Zleva Chasson Randle, Tomáš Pomikálek a Michael Dixon.

Když se situace s dopravní nehodou uklidnila, dohodl se Dixon s AEK na prodloužení smlouvy o tři roky. To ale dlouho nevydrželo.

Francouzský vicemistr ze Štrasburku totiž po draftu NBA přišel o svou vycházející hvězdu Franka Ntilikinu, který odchází do New Yorku, a hledal náhradu. Našel ji právě v Dixonovi a šestadvacetiletý střelec se přesouvá do ambiciózního celku ze severovýchodní Francie.