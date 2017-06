Splatíš mi dluh? Trenéři se před finále NBA hecují kvůli letité sázce

Je to už 17 let, kdy se Brown, tou dobou trenérský asistent u San Antonio Spurs, a Lue, stále vytěžovanější talent Los Angeles Lakers, setkali na palubovce a poměřili své síly.

V klasické basketbalové disciplíně - střelbě. A co by to bylo za souboj, kdyby se oba Američané nevsadili a tím nedodali střelecké bitvě další napětí.

Sázka byla na poměry NBA nevysoká - 100 dolarů.

Lue, o sedm let mladší z obou krajanů, prohrál. A od té doby dluží Brownovi bankovku s Benjaminem Franklinem.

Ne že by se dluh nepokusil splatit. „Opakovaně jsem mu to nabízel, ale pokaždé peníze odmítl, aby mi mohl říkat: Pořád mi dlužíš. Je to skvělý chlap,“ líčí pobavený kouč Cleveland Cavaliers.

Brown ovšem s verzí Luea nesouhlasí. „Říkal jsem mu o těch sto dolarů mnohokrát, ale pokaždé odmítl. Dokonce popíral, že jsme se kdy vsadili a že jsme proti sobě stříleli.“

Muž, známý svou zálibou v luxusních brýlích - má jich na dvacet, poté popíchl Luea ještě jednou. „Loni podepsal novou smlouvu, tak snad už si může dovolit svůj dluh splatit.“

Lue, který se coby hráč stal šampionem NBA dvakrát a poté si zahrál třeba i s Michaelem Jordanem, loni dovedl Cleveland k titulu v roli hlavního kouče. Odměnou mu byl nový kontrakt.

Mike Brown (vlevo) a Steve Kerr si domlouvají taktiku Golden State.

Ani jeden ze soupeřů, jež pojí velké přátelství, si mnoho detailů ze své střelecké soutěže nepamatuje. „Tehdy jsem byl ve formě a dobrý střelec, teď by mě převálcoval,“ rozesmál se sedmačtyřicetiletý Brown.

Nyní oba čeká mnohem důležitější duel. A v sázce je mnohem více než sto dolarů. Dlužník Lue obhajuje titul, jeho věřitel touží po prvním s Golden State.