Giro bez Michele Scarponiho. Ticho panuje u stolu Astany

Lídr cyklistické stáje Astana dva týdny před startem tragicky zahynul.

Jeho místo zůstalo neobsazeno. Kazašská Astana uctila Scarponiho památku tím, že na Giru odstartovala jen s osmi muži namísto tradičních devíti.

Sportovní ředitel týmu Alexandr Šefer nyní pro server VeloNews na Sardinii líčil: „Tolik cítíme Michelovu absenci. U stolu je při týmové večeři ticho. Všichni jen hledí do mobilů a po jídle hned odejdou do svých pokojů. Kdyby tu byl Michele, smál by se, vtipkoval a nálada by byla uvolněná.“

Obzvlášť těžce nesou smrt sedmatřicetiletého Itala dva z jeho nejbližších přátel, týmoví kolegové Luis Leon Sánchez a Paolo Tiralongo. „Naše morálka je na dně,“ přiznal Tiralongo. Šefer však slibuje: „Dáme se dohromady. Chlapci slíbili, že něco pro Michela na Giru předvedou.“

Scarponi byl v dubnu určen lídrem Astany poté, co se zranil Fabio Aru. Tato zpráva i etapový triumf na závodě Kolem Alp naplnily oblíbeného veterána obrovskou motivací. „Najednou měl zase entuziasmus jako nováček mezi profesionály,“ všiml si tehdy Davide Cassani, kouč italské reprezentace.

Jediný den před Girem mohl Scarponi strávit doma, sobotu 22. dubna. Šefer očekával, že celý tento den věnuje svým nejbližším, ale on nemínil ošidit ani trénink. Proto na něj vyrazil brzy ráno, už v osm hodin, aby potom mohl trávit čas s manželkou a dětmi.

O pět minut později byl po srážce s nákladním automobilem na křižovatce mrtvý. Manželka Anna, kterou místní lidé okamžitě telefonicky informovali, hned přijela a poklekla u jeho těla.

Šefer vyprávěl, jak poté Anna plakala na pohřbu, ale když se vzápětí ocitla se svými čtyřletými dvojčaty Giacomem a Tomassem, hned si s nimi začala hrát, aby děti nebyly smutné.

Dalšího dne zveřejnila na sociálních sítích fotografii, jak s dvojčaty jede na kolech do lesa. Na Instagramu přidala Konfuciův citát: „Máme dva životy: Druhý začíná, když si uvědomíme, že máme jen jeden.“

Dvojčata Anny a Michele Scarponiových dostala nyní od Interu Milán fotbalové dresy s jejich jmény. Na snímku, který jejich matka v pondělí umístila na Instagram, jsou v nich zachycena doma u plakátu svého otce, který byl velkým fanouškem Interu:

Grazie @inter per i completini da calcio ⚽️ con il numero del giocatore preferito di Michele #djorkaeff #interclub Příspěvek sdílený Anna Tommasi ⛰ (@tommasi.anna77), Kvě 8, 2017 v 1:47 PDT

Alejandro Valverde ze stáje Movistar poslal na konto Anny a dvojčat celou svoji prémii, kterou získal za vítězství na slavné klasice Lutych-Bastogne-Lutych. Podobně se zachovali další. Vincenzo Nibali z týmu Bahrain Merida přijel do Scarponiho městečka Filottrano už den před pohřbem a uctil jeho památku v místní kapli.

Samotný pohřeb navštívilo pět tisíc hostů, další statisíce Italů jej sledovaly v televizním přenosu. Enrico Gasparotto požádal svoji stáj Bahrain Merida, aby nemusel startovat na závodě Kolem Romandie a mohl se zúčastnit. Nechyběl ani fotbalový trenér Roberto Mancini, blízký přítel rodiny, který se Scarponim příležitostně vyrážel na vyjížďky.

Ve Filottranu má nést Scarponiho jméno zdejší hlavní náměstí. Na Giru bylo nyní přejmenováno obávané stoupání na Mortirolo na Scarponiho vrchol. Právě tady v ročníku 2010 exceloval a odrazil se k vítězství v alpské etapě před Ivanem Bassem a Vincenzem Nibalim. Letos sem peloton zamíří při královské 16. etapě.

PRÁCE PRO NIBALIHO. Michele Scarponi na čele skupinky závodníků během Tour 2015, kde pomáhal v dresu Astany Vincenzovi Nibalimu (za ním). Ve žlutém dresu šlape Chris Froome ze Sky.

„Michele byl pro mě jako bratr,“ říká na Giru Vincenzo Nibali. „Chci si ho pamatovat tak, jak jsme jej všichni měli rádi: s úsměvem na tváři, vždy připraveného pobavit vás vtipem nebo pomoci radou.“