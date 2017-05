Pět let pro Vocetku. Dohraje svou basketbalovou kariéru v Kolíně?

„Člověk nikdy neví, třeba budu zářit a ještě se naskytne nějaká další možnost. Ale spíš to i vzhledem k mému věku vypadá, že to v Kolíně už dohraju,“ řekl třicetiletý křídelník Michal Vocetka.

Panečku, smlouva na pět sezon. To není v české basketbalové lize zrovna obvyklé, co říkáte?

To máte asi pravdu. Ale je to celkem jednoduché. Já bydlím v Praze, mám rodinu a do Kolína to je kousek. Nechci se už nikam stěhovat, daleko dojíždět nebo být někde sám bez rodiny. Takže jsem rád, že jsme se takhle dohodli.

V minulé sezoně se vám dvakrát povedlo doslova střelecky explodovat. V Jindřichově Hradci z toho bylo 26 bodů, v Děčíně dokonce 30. Hrají takhle vydařené zápasy při vyjednávání roli?

Může to něco znamenat. Na druhou stranu, já pak měl vždy potom zase naopak sérii hluchých zápasů (úsměv). Spíš si myslím, že je nová smlouva odrazem toho, co jsem v Kolíně odvedl celkově za ty tři uplynulé ročníky.

Prozradíte, zda jste si polepšil?

Ano, polepšil.

Od koho vzešel návrh na takhle dlouhý kontrakt? Od vás, či od klubu?

První impulz na pětiletý kontrakt jsem dal já, lépe řečeno lidé, kteří mě při jednání zastupovali.

Nikdy jste si smlouvu nedohadoval sám?

Vlastně ani ne. Phillip Parun a jeho PPGroup mě zastupuje už hodně dlouho. Byl jsem osm let v USK, tam se ani nic moc neřešilo. A když jsem měnil dres a přestupoval do Kolína, už za mě kontrakt řešila agentura PPGroup.

Reprezentant Pavel Pumprla nedávno založil Českou basketbalovou hráčskou asociaci. Mělo to už třeba nějaký vliv na jednání o vaší nové smlouvě?

Nemělo, já jsem se totiž do asociace ještě ani nezaregistroval. Členem se stanu, ale nebudu využívat vše, co je hráčům nabízeno. Třeba právní otázky za mě řeší agentura PPGroup, takže nemám potřebu tuhle službu vyhledávat jinde. Asociace obecně je výborná věc, ale bude chvilku trvat, než si tady na ní kluby zvyknou. Pampi (Pavel Pumprla) má vynikající myšlenky, vychází ze zkušeností nabraných ve vyspělejších ligách, snad to i u nás bude fungovat.

Kolínský kapitán David Machač má už 37 roků. Budete postupně přebírat jeho roli, když máte tak dlouhý kontrakt?

Netroufám si říct. Je možné, že se moje pozice v týmu bude měnit, že budu mít v šatně větší slovo, ale nemyslím si, že bych se měl stát úplným lídrem kabiny.

Co vůbec říkáte na minulou sezonu? Vypadli jste ve čtvrtfinále s Děčínem.

Skončili jsme na šestém místě, takže relativně spokojenost. Věřili jsme, že čtvrtfinále s Děčínem může být delší než těch 1:4 na zápasy. Já si myslel, že můžeme postoupit. A podívejte, Děčín smetl 4:1 v semifinále i Pardubice, i když byly velkým favoritem. Mají zkušený tým a dokážou se na play-off připravit. Před sezonou nikdo z našeho klubu nevyhlašoval, že míříme někam výš, takže šesté místo bereme.

A kolínské vyhlídky do té vaší příští pětiletky?

Budu koukat jen na příští sezonu a tady to za sebe vidím jasně. Znovu zopakovat účast v nadstavbové skupině A1, což dává i jistotu vyřazovacích bojů.