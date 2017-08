Plzeňský kouč Tonar: Prezidentský pohár beru jako ostrý start sezony

V něm se český vicemistr v městské hale na Slovanech postaví proti slovenskému šampionu z Prešova. Výhra Plzeň posune do zítřejšího finále, porážka do souboje o konečnou třetí příčku.

„Jde o trofej, takže já to beru jako ostrý start sezony. Navíc hrajeme doma a chceme předvést co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl 24letý Tonar.

Prezidentský pohár v Plzni Semifinále (sobota) Dukla Praha - HKM Šaľa 17.00 Talent Plzeň - Tatran Prešov 19.00

o umístění (neděle) o 3. místo 15.00 finále 17.10 (ČT Sport)

Vstupné 1 zápas: 100 Kč dospělí (50 Kč děti do 15 let a důchodci, děti do 10 let mají vstup zdarma) Balíček na 2 zápasy: 160 (80 Kč)

Omezuje vás při hře nějak bolavé rameno?

Ne, vypadá v pořádku. Během týdne se to dalo do kupy, každý den jsme na tom pracovali. Rameno bylo v minulé sezoně přetížené, teď se ozvalo, ale už víme, co s tím.

V sobotu vás čeká Prešov, špičkový tým ostřílený Ligou mistrů. Co od utkání očekáváte?

Těšíme se. Může to být možná nejtěžší soupeř, kterého v letošní sezoně potkáme. Zkušený mančaft plný reprezentantů, Slováci, Češi, Chorvati či Ukrajinci...

Dají se porazit?

S každým se dá hrát. Od začátku týdne se na Prešov připravujeme, měli jsme i rozbor u videa. Připravení jsme dobře, záleží na nás, jak dokážeme na hřišti zrealizovat pokyny od trenérů.

Je slovenská házená v současnosti výš než ta česká?

Prešov je někde jinde, vládl by i společné československé soutěži, o které se uvažovalo. Jinak těch možností srovnání moc nemáme. Ale teď v přípravě jsme hráli s Povážskou Bystricí a vyhráli poměrně hladce. Nemyslím si, že zaostáváme.

S jakými cíli jdete do sezony?

Hlavně, aby vydrželo zdraví. Rádi bychom se dostali co nejdál v Poháru EHF. Příští víkend hrajeme doma dvakrát s řeckým mistrem Xyni Dikeas a chceme udělat první krok do Evropy. Příprava byla dobrá a já doufám, že nás čeká zase úspěšná sezona i v extralize.

Tým se trochu obměnil, jaká je jeho síla?

Myslím, že je to stejné jako loni. Přišli mladí kluci z juniorky, k tomu zkušený Honza Stehlík. Výsledky v přípravě byly dobré, ale víme, že pořád je na čem pracovat.

Jak se vám hraje pod otcem Michalem, novým koučem?

S bráchou jsme na to zvyklí, vedl nás už v mládežnických kategoriích. Zatím v pohodě... (smích)