Zkusím se udržet co nejvýš, sní Navrátil o medaili. Stres zahání v lázních

Když před startem soutěže v extrémních skocích do vody moderátor Navrátila představoval, řekl: „Je to muž známý jako Captain Energetic.“

Navrátil o pár chvil později vylezl na věž a všichni pochopili, kde jeden z favoritů závodu ke své přezdívce přišel.

“Moderátor mě zná spoustu let, takže ví, že trošku blbnu na tom skokánku. Poskakuju, dělám tanečky, ale je to všechno kvůli tomu, abych se nabudil, abych nemyslel na ten skok a abych se uvolnil těsně před tím závodem,“ vysvětloval Navrátil později.

Ještě zajímavější než přezdívka ovšem byly jeho výkony. V prvních dvou kolech soutěže předvedl dva povedené skoky. Zahájil trojným saltem vpřed s půlvrutem. Dostal slušné známky a po úvodním kole byl pátý.

Poté vytasil svou specialitu. Udělal na odrazové plošině stojku a roztočil úchvatnou sérii pohybů. Dvě a půl salta na zad se třemi vruty jej díky solidnímu provedení a vysoké obtížnosti posunuly na průběžné první místo.

„Na stojky si věřím, je tam docela velká obtížnost, takže jsem dostal osmičky, osm a půl (z deseti) a tím jsem navýšil skóre. Mohlo to být lepší,“ hodnotil.

Z čela jej sesadil až obhájce světového titulu Gary Hunt z Velké Británie.

Na Hunta ztrácíte 14 bodů. Dá se to dohnat?

Díky tomu, že stojka nebyla natolik dobrá, Gary teď utíká. On má před sebou těžký skok, s těžkou obtížností. Když se mu povede, asi ho nikdo nedožene. Já se budu snažit na něho tlačit. Zkusím se udržet co nejvýš, aby mě nikdo nepřeskákal. Gary má v neděli obtížnost 4,8, já 4,3. Záleží na čistotě toho skoku, to je nejdůležitější. Když budu mít osmičky a devítky (známky: nejvyšší je desítka), myslím, že by mě jen tak někdo neměl ohrozit a udržím si pozici.

Se skokem ze stojky jste tedy nebyl zcela spokojený?

Při tréninku jsem cítil ,že byl skok o něco rychlejší a při dopadu jsem se cítil ještě líp než při závodech. Snažil jsem se, aby dopad byl co nejlepší. Na dopadech hodně záleží, aby byl skokan ve vertikální poloze a co nejčistěji dopadl.

Ve druhém kole dost foukalo. Ovlivnilo to váš skok ze stojky?

Druhé kolo bylo docela rozhodující, že začalo hodně foukat. Jonathan Paredes (z Mexika) si dal při skoku trochu pauzu. Skákal jenom z nohou. Já jsem měl skok z rukou, ze stojky. Byl to trochu adrenalin, ale já mám skok ze stojky hodně rád. Je to můj nejoblíbenější skok. Mám rád adrenalin a výzvy.

Co chystáte na neděli za skoky?

První skok má střední obtížnost 3,6, která je ve třetím kole pro všechny stejná. Bude to opět skok ze stojky, stoj na zad, dvě a půl salta skrčeně. Ve čtvrtém kole skáčeme to nejtěžší, co dokážeme. Jdu trojité salto s dvou a půl vrutem s obtížností 4,3.

Vaše soutěž patří k tahákům mistrovství světa. Vnímáte to tak?

Pro oči diváka je to určitě spektakulární záležitost. Určitě pro diváky něco jiného než desetimetrová věž. Ta výška a hlavně to nebezpečí, každý si představuje, co by dělal nahoře a že by neskočil. Je to podívaná, co všechno atleti dokáží skočit. Vidí i že dopad není občas rovný a zranění je tvrdší a nebezpečné.

VIDEO: Stojka a skok z 27 metrů? Už z deseti to prý pěkně bolí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co říkáte na bouřlivou atmosféru a slunečné počasí?

Všechno byla paráda, hrozně jsem si to užíval. Jenom až na ten vítr, ale to je prostě závod, s tím se musí každý vypořádat. Právě to bylo vidět v druhém kole, bylo tam hodně chyb a skokani nebyli schopni dopadnout přímo rovně do vody.

Jak zaháníte únavu a stres?

Chodím do lázní. Hrozně se mi to tady líbí, všechny ty lázeňské procedury a ty bazénky s různými teplotami vody všude.