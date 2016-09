Matějovský byl v Číně dvakrát čtvrtý. Já i auto se zlepšujeme, chválí si

Na stupně vítězů to těsně nedalo, ale posun dopředu byl patrný.

Ve druhém podniku China Truck Racing Championship totiž Michal Matějovský dojel dvakrát čtvrtý, čímž výrazně vylepšil svá umístění z prvního závodu, v němž si do celkového pořadí zapsal sedmou a devátou příčku.

„Tento víkend mi dal hodně. Já i auto se zlepšujeme a na výsledcích je to vidět,“ poznamenal závodník z Hradce Králové, který se posunul i v pomyslném pořadí čtyř českých účastníků seriálu. Skončil totiž za vítězným Davidem Vršeckým a druhým Adamem Lackem a Miroslava Formana, čtvrtého Čecha v seriálu, tak nechal za sebou.

Co chybělo k tomu, abyste vystoupil na stupně vítězů?

Asi i trochu zkušeností. O Davidovi Vršeckém a Adamu Lackovi se nedá pochybovat, ti toho mají v tahačích hodně za sebou, ale přede mě se dostal ještě jeden z čínských závodníků. A ten toho už najezdil také hodně, podle mých informací jel s Kamazem i Dakar.

Po prvním podniku v Chengdu jste říkal, že jste se s čínskými techniky domlouvali o lepším nastavení vozu. Soudě podle výsledků se to podařilo.

Bylo to opravdu lepší, hlavně v závodním tempu už byla jízda komfortnější. Je ale také pravda, že trochu jsem musel změnit přístup i já. Mluvil jsem o tom s klukama, něco málo změnil a vyplatilo se to.

Jsou čínské tahače, na kterých závodíte, tolik odlišné od evropských?

V něčem ano, i když na nich je evropský vliv samozřejmě patrný. Je to ale pro všechny stejné s výjimkou Davida Vršeckého, který jezdí na Tatře. My všichni ostatní máme čínské tahače různých značek, které tahače nějak vyvíjejí, ale já jsem spokojený.

Podle značek vozu tvoříte i týmy, jak jste dopadli v týmové soutěži?

Tam se nám daří, tam už jsme se na bednu dostali, byli jsme třetí. Tým je sestaven podle značky vozu a u nás Čechů je to tak, že v týmu máme čínského jezdce. Bedna už byla, teď na ni dosáhnout ještě mezi jednotlivci.

Už loni a i letos po prvním závodě jste si pochvalovali atmosféru závodů a zájem diváků. Jak to bylo nyní na jihu Číny, kde se jelo poprvé?

Podobné, i když diváků bylo asi trochu méně. Tyhle závody mají přesto velký dopad, podle pořadatelů si je hodně lidí pustí buď v televizi, nebo přes multimédia.

Čeká vás na začátku listopadu ještě závod v Šanghaji a pak rozmýšlení co dál. Zůstanete u tahačů dál i po první kompletní sezoně?

O tomhle stále ještě přemýšlíme a ukáže se, co vymyslíme. Zatím můžu říct, že po letech v cestovních vozech jsem spokojený, dobrá parta, dobré závody, takže uvidíme.