Finišmen Krčmář: Mrzí mě, že jsem nedokázal českému týmu pomoct

Na souboj o šesté místo s Lindströmem už síly v závěru scházely?

To ne, sil mám dost. Spíš jsem si myslel, že budu mít výhodu v tom, když najedu jako první do cílové rovinky. Ale on mě předjel už v těch tubusech před ní a na rovince už jsme na tom byli dá se říct stejně. Asi opravdu rozhodovalo to, kdo do ní najel první a to byl on. Ať jsem pak dělal, co jsem dělal, už jsem na něj neměl.

Na druhou stranu, takový Emil Hegle Svendsen zůstal za vámi.

No, ale předjel mě Pidhrušný a neudržel jsem Fourcada s Šipulinem. Jestli ode mě chcete slyšet něco pozitivního, tak dneska asi ne.

Co jste si pomyslel, když jste do svého úseku vyjížděl ve skupině jedoucí o třetí místo právě s Fourcadem a Šipulinem?

Úplně jsem to nevnímal. Fučák (Fourcade) tam zase dělal takové ty své skopičiny a já jsem se snažil soustředit na nějaké své tempo, na svůj výkon. Bohužel jsem to prostě nezvládl.

Jaké skopičiny Fourcada máte na mysli?

Pořád cukal, zpomaloval, zastavoval, nechával se předjíždět. Já jsem si jel dál své tempo, vůbec jsem tyhle jeho hrátky neřešil. Ale ani tak jsem to pak na té střelnici nezvládl.

Co se stalo při střelbě vestoje, kdy jste musel dvakrát dobíjet?

Vůbec netuším. Hrozně mě to mrzí, protože to nebylo tím, že bych se bál, že bych byl rozklepaný. Ale najednou tam prostě byly dvě rány mimo. Nevím, co jsem tam vymýšlel, ale strašně mě mrzí a štve, že jsem dneska nedokázal českému týmu pomoct.

Sedmé místo po nepovedeném začátku ale až tak špatné není.

Je to takové, že když nám to úplně všem nesedne, nebo když to úplně nepokazíme, tak se na těchto místech můžeme pohybovat. Ale sedmé místo neurazí, ani nenadchne. Je to takový normální výsledek.

Co jste si pomyslel, když jste viděl jet Evu Puskarčíkovou na dvě trestná kola?

Trochu mě to zarazilo, u Evičky jsem to nečekal. Ale stává se to, dneska šli na trestné kolo mnohem zkušenější závodníci. Pak jsem viděl, jak jede Gabča, která je o třídu jiná závodnice a umí dělat rozdíly. A to se ukázalo, přivezla štafetu znovu v kontaktu. Na nás pak bylo, abychom nechybovali a jezdili s lidmi, kteří se kolem nás pohybují. Ondra to zmáknul parádně a já bohužel ne.