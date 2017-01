Krčmář po devátém místě: Jsem za něj rád, ale je tam jedno velké ale

Po třech závodech jste zpátky v nejlepší desítce. Je to úleva?

Určitě je to příjemný pocit, jsem za to rád. Ale. Jsem na sebe naštvaný za tu druhou ležku (udělal na ní dvě chyby).

Co se při ní stalo?

Asi ani nedokážu říct, co bylo špatně, protože podmínky byly takřka ideální. Možná za to mohla nějaká má zbrklost, protože obě rány byly kalibrové, nic divokého, jen prostě nespadly. Holt jsem si je nevypracoval a byla z toho dvě kola, což je v hromadném závodu moc.

Přesto, z devátého místo nemusíte být smutný.

Nejsem nespokojený, to vůbec ne. Ale člověk nějak střílí, v něčem si věří a ví, čeho je schopný. Proto je to kaňka, která tam vzadu hlodá. Nejsem člověk, který by si říkal – jo, dobrý to bylo. Snažím se vždycky najít to, co bylo špatně. A tady je ta chyba s obrovským vykřičníkem. S výsledkem jsem spokojený, ale v pozadí tam to ale je.

Co bylo v předchozích závodech špatně, že vám to ani na lyžích tolik nešlo?

Možná jsme nebyli tak rozzávodění. O svátcích jsme totiž zrovna neodpočívali, měli jsme kvalitní tréninky i na sílu. I proto mohl přijít útlum a možná trvalo, než jsem se do toho zpátky dostal. V sobotu jsem si řekl, že je to špatný, ale hážu to za hlavu. A dneska to bylo o sto procent lepší.

Tu výkonnostní křivku máte podobnou s Ondřejem Moravcem, ani mu to v prvních dvou závodech v Oberhofu nejelo a dnes jste měli oba běžecké časy v první desítce.

Je to tak, s Ondrou jsme měli vlastně i stejnou přípravu. Přes svátky jsme byli v Novém Městě, kde jsme měli totožné tréninky. Kdežto Michal Šlesingr byl na exhibici v Schalke a přijel za námi až na poslední dva dny. Nemusel být tak unavený a mohl být rozzávoděnější. Jsme rádi, že se to takhle otočilo.

Vy jste dneska měl pátý nejrychlejší běžecký čas, druhé kolo jste zaběhl vůbec nejrychleji.

K tomu mi ale dopomohl Fourcade. Po první ležce totiž tempo vůbec nešetřil, pořád ten vláček tahal. Ze střelnice nás odjíždělo asi patnáct a přijíždělo možná šest osm lidí. Hrozně to roztrhal. A já jsem se cítil dobře, jel jsem v háku a hlavně jsem si pár vteřin docvakl po té úvodní položce, proto ten čas tak vyletěl.

Dobře jste se cítil i v posledním kole, kdy jste se dostal ještě před dva své soupeře, je to tak?

Dneska už jsem z toho měl dobrý pocit. Oproti těm ostatním kolům jsem přidal ještě něco navíc, s tím jsem fakt spokojený. Fyzicky to asi o moc lepší být nemohlo, vždyť jsem si skoro celý závod odtahal sám.

Pomohl vám i menší mráz, který v Oberhofu panoval?

Určitě to bylo příjemnější. Nejsem ten, komu by mráz extra vadil, ale v tom sobotním větru se zima snad zdvojnásobovala.

Pozoruhodné je, jak se doplňujete. Jednou je v nejlepší desítce Michal Šlesingr, jednou Ondřej Moravec, jednou vy...

Za to jsme samozřejmě rádi. Když tam pokaždé někdo je, panuje pak v týmu lepší atmosféra, než kdybychom všichni dojížděli od 30. místa dozadu. Navíc Adam Václavík tady taky zajel dobře, v Novém Městě zase Jarda Soukup. Snad se nám to podaří ukázat i ve štafetách.

Po devátém místě teď pojedete do Ruhpoldingu uvolněný a s dobrou náladu, je to tak?

Určitě, trochu jsem se uklidnil, běžecky to ve mně pořád je, nic se nezměnilo. Na další závody se těším.