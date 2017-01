Krasobruslařská naděje Hanzlíková má na ledě nejraději skoky

„Tím, že je šampionát doma, tak má jinou atmosféru. Jsem moc ráda, že jsem tady,“ řekla sedmnáctiletá rodačka z Karlových Varů.

Byť to do Ostravy má přes celou republiku, město dobře zná z tréninkových kempů i juniorských závodů. „Mám Ostravu moc ráda. Jak jsme tu často, tak se v ní i docela vyznám, a to mám špatný orientační smysl,“ podotkla. „Trefím do Avionu, do Nové Karoliny.“

To jsou ale samá nákupní centra... „Jsou to moje nejčastější cíle,“ usmála se Hanzlíková. „Ale je tu i druhý zimák v Porubě, kde jsem na olympiádě dětí a mládeže skončila druhá. Takže mám k Ostravě takový speciální vztah. Fakt je to hezké město.“

Přijedou za vámi do Ostravy i kamarádi?

Mám kamaráda, který krasobruslení hodně sleduje, dokonce se učil i obraty. Ten mi moc fandí. Hodně mě podporuje i moje nejlepší kamarádka ze školy Anička.

Ta za vámi dorazí?

Ne, protože ve škole píšou pololetní písemky z matiky, takže se učí.

Vy se písemce vyhnete, takže je výhoda bruslit?

Někdy jo, ale tu písemku si stejně budu muset dopsat, nevyhnu se jí.

Před jakou největší návštěvou jste dosud závodila?

Bylo to asi tady v Ostravě na Grand Prix juniorů, kdy byla zaplněná půlka haly. Před plnými ochozy to bude poprvé, ale v okamžiku jízdy se snažím vypnout, nepřemýšlím nad publikem. Ale lidi jsou tam proto, aby vás podpořili, tak se na to moc těším.

Dokážou vás plné ochozy nabudit, že se chcete ukázat?

Uvidíme. Doufám.

Máte mezi nejlepšími krasobruslařkami nějaký vzor?

Mám jich spoustu, od každé se mi líbí něco, každá jinak bruslí nebo skáče, každá má něco výjimečného.

Co vám jde nejlépe?

Mám ráda skákání mnohem více než piruety a kroky, ráda skáču, ale nevím, jestli to je moje specialita. Snažím se, aby mi šlo všechno, ale tak úplně to nejde. Pořád se potřebuji ve všem zlepšovat.

Máte s sebou nějakého maskota?

Mám, ale dost je střídám, teď mám od ségry takovou... vypadá to jako opička.

Na nehtech máte české vlajky. Malovala jste si je sama?

To ne. Chodím k jedné paní a ta se pokaždé hrozí, co si vymyslím. Vlajky vymyslela mamča. Chtěla, abych si je dala na všechny nehty, ale říkala jsem, že na Evropu stačí tři prsty. Kdyby někdy vyšlo něco více, pak bych si je dala na všechny nehty.