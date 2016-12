Tři roky od Schumacherovy nehody: Proč nebýt slepým optimistou

Iniciativa rodiny

Dnes jsou to tři roky, co se do světa rozletěla zpráva o vážné lyžařské nehodě Michaela Schumachera. 29. prosince 2013 se synem a přáteli lyžoval na sjezdovce nad francouzským Méribelem. Kamarádova dcera však vyjela mimo trať a spadla, proto Schumacher vyrazil za ní. Najel na kámen, který ho vymrštil do vzduchu, a při pádu narazil hlavou na další část skály. Následně byl v bezvědomí převezen do nemocnice v Grenoblu, kde se podrobil operacím. Po třech měsících začal nabývat vědomí a po 254 dnech byl propuštěn do domácího ošetřování. Rodina o jeho stavu veřejnost neinformuje. Před pár dny však sedminásobnému šampionu formule 1 založila účty na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram, na kterých spustila kampaň „Keep fighting – nepřestávej bojovat“. „Záměrem této iniciativy je šířit víru, že vzdávat se není řešení. A platí to nejen pro motorsport. Věříme, že tímto způsobem přeměníme hroznou událost, která postihla Schumacherovu rodinu, na něco pozitivního,“ říká Sabine Kehmová, jezdcova mluvčí. Na webové stránce keepfighting.ms si pak fanoušci mohou vybrat tři z tisíce fotografií a ty pak ostatním poslat „jako povzbuzující zprávu“.