Lze překonat Michaela Schumachera? Lewis Hamilton se o to pokouší

Již brzy se na pozici č. 1 osamostatní, za což si už dopředu vysloužil gratulaci od rodiny Schumacherů. „Michael vždy říkal, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly,“ vzkázala mu Corinna Schumacherová přes rodinného přítele a jednoho z šéfů F1 Rosse Brawna.

Hamiltona ta slova od manželky Michaela Schumachera dojala. Po sobotní kvalifikaci pak vyprávěl, jak se za uzdravení sedminásobného šampiona modlí a jak mu právě ve Spa změnil život.

„V roce 1996 jsem sem přijel na první Velkou cenu a sledoval Michaela na výjezdu ze zatáčky. Zvuk motoru mi zatřásl s tělem. Bylo to neskutečné a právě tehdy jsem se do tohoto sportu ještě víc zamiloval. A teď jsem v počtu vyhraných kvalifikací po jeho boku. Jsem na to moc hrdý.“

Může však Hamilton dokázat ještě víc? Nejen vymazat Schumacherův rekord v počtu pole positions, ale předehnat ho i v počtu samotných výher?

„Schumi“ jich má 91, Hamilton je po nedělním triumfu ve Spa na kótě 58. „Myslím, že to nedokáže. Předpokládám, že teď přichází éra konkurenceschopnějšího období, kdy už Mercedes nebude tak dominovat. Mix vítězů bude větší, což je faktor, proč Hamilton Schumachera nevyrovná. Byl bych překvapen, kdyby se tak stalo,“ míní komentátor F1 Tomáš Richtr.

Je to možná „hříšná“ myšlenka, jenže při pohledu na statistiky není „zvěrstvem“ či sci-fi. Schumacher i Hamilton se drží na úplně stejném procentu úspěšnosti. Oba jsou na 29 procentech, což znamená, že z deseti závodů tři vyhrají.

Ano, Schumacherovo číslo výrazně padlo po jeho návratu z „důchodu“, kdy během tří let u Mercedesu nevyhrál jediný závod. Jenže... Pro Hamiltona hraje věk. Takže na 58. vítězství dosáhl v neděli sice ve svém 200. závodě (Schumacher ve 167.), ale bylo mu 32 let, 7 měsíců a 20 dnů. To Schumi při triumfu v Rakousku 2002 měl 33 let, 4 měsíce a 9 dnů.

Je těžké porovnávat dvě různá období, ale svým způsobem to měl Schumacher na počátku tisíciletí snazší. Řídil neporazitelné auto, u Ferrari měl jistou roli jedničky. Konkurence byla za ním.

„Výzvu pro něj představoval jen Häkkinen v letech 1998 až 2000. Prost a Mansell kariéry ukončili, Senna zahynul. Alonso mu sice na konci dal zabrat, ale mezitím to bylo jen o Schumacherovi. Ferrari okolo něj postavilo pekelně dobré auto, zaměřili se na každý detail, aby získali výhodu. Možná díky tomu vypadal silnější, než ve skutečnosti byl. Ale v F1 jezdil nejvyšší ligu,“ tvrdí respektovaný britský novinář James Allen.

To Hamilton má na trati těžší soky a i v době, kdy Mercedes dominoval, se o triumfy přetahoval s týmovým kolegou Rosbergem. Jenže v F1 je 11. sezonu, ve 32 letech je klidně dalších pět šest před ním. Zvyšuje se počet závodů, a když bude přidávat pět výher ročně - což se teď nezdá jako nic nereálného - může Schumacherův nepřekonatelný rekord přece jen zdolat.

Vydrží ale v F1? A bude ho Schumacher motivovat? Dá se to čekat. Hamiltona nesvazuje rodina, závodění je jeho život. Jak už naznačil komentátor Richtr, klíčové v honbě za rekordem bude, zda se Mercedes udrží na špici formule 1.

„Můj osud je v mých rukách. Můžu skončit i letos. Ale v tomto směru nerad plánuji, protože nevím, co mě čeká za rohem. Už jsem několikrát přemýšlel o tom, co budu dělat po konci v F1. Pak ale uvidím auto a řeknu si: Ještě do něj sedni! Nevím, jak dlouho v šampionátu ještě zůstanu, ale pořád jsem konkurenceschopný, hladový a jezdím na limitu,“ přiznává Brit.

To nahrává těm pěti šesti sezonám, které se před ním ještě rýsují.

Co pak? Chtěl by pokořit Mount Everest, naučit se francouzštinu, na kterou měl ve škole buňky. „Rád bych přečetl i stovku knih. Nevařím, ale chtěl bych to umět. A taky se chci zabývat svou hudbou.“

Bude zpívat jako rekordman F1?