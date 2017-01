Může zopakovat Chárův příběh. Pokud vydrží jíst každou hodinu

Nástupci Petrušky a bratrů Rančíků Slovenský basketbal nedostatkem vysokých mužů netrpí Mezi slovenskými pivoty do 23 let je 223centimetrový Michael Fusek tím nejvyšším a nejnadějnějším, ale na úspěšnou kariéru, kterou by se alespoň přiblížili Richardu Petruškovi či bratrům Martinu a Radoslavu Rančíkovým, může pomýšlet několik jeho krajanů. Není bez zajímavosti, že všichni níže zmiňovaní zvolili studium na americké univerzitě - a všichni na něj zamířili z akademie CBA.

Boris Bojanovský (23 let, 217 cm)

Absolvent věhlasné univerzity Florida State byl dlouho brán za největší slovenský talent, po návratu z USA však loni v létě zakotvil „jen“ v polském Anwilu Wloclawek. A ani tam už nepůsobí, v Komárnu teď sbírá přes devět bodů a sedm doskoků na zápas. Vladimír Brodzianský (22 let, 211 cm)

Druhým rokem je členem basketbalového týmu Texas Christian University, letos přispívá více než 14 body a šesti doskoky na zápas. Michal Čekovský (22 let, 216 cm)

Jako šestnáctiletý zamířil do Partizanu Bělehrad a snil o tom, že napodobí Jana Veselého. Nakonec z tohoto směru odbočil a dnes působí na University of Maryland. I on je ve Washingtonu hodně na očích. Připisuje si přes osm bodů na utkání. Jakub Petráš (22 let, 211 cm)

V akademii na Kanárských ostrovech si ho vyhlédla málo známá vysoká škola Stony Brook. Norbert Janíček (20 let, 211 cm)

Jeho aktuálním domovem je Utah State. Patrik Boloz (20 let, 221 cm)

Další z extrémních slovenských čahounů hrával za mládež nejlepšího německého klubu Brose Bamberg. I on však nakonec zkouší štěstí ve Spojených státech, čeká na šanci v druhodivizním New Mexico Highlands.