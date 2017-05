Basketbalistky čeká turnaj ve Varech, přijedou i mistryně Evropy

„Do turnaje půjdeme v plné zátěži. Není čas ladit formu na tento turnaj, musíme být co nejlépe připraveni na šampionát,“ upozorňuje trenér Ivan Beneš, že v Karlových Varech ještě nebude mít tým ideální výkonnost.

Hlavním smyslem turnaje je pro něj ověřit si výkonnost celého širšího kádru. V jeho výběru je aktuálně patnáct hráček, kromě pivotky Kiy Vaughnové, která hraje ještě pořád v zámořské WNBA, a chybí i Klára Rosenbaumová. Tu do přípravy nepustilo zranění.

„Po Varech bychom chtěli nominaci zúžit o dvě hráčky. Zatím nejvíce otazníků máme na postech rozehrávaček,“ doplňuje reprezentační kouč.

Soustředění v Trutnově

Právě v Trutnově dokončují teď před přesunem do lázeňské metropole české basketbalistky klíčovou pasáž přípravy na evropský šampionát. Na soustředění trénují třífázově a nabírají kondici, ze které by měly čerpat po celé ME. Kromě toho si začínají vtloukat do hlavy i herní signály.

„Je to klíčový týden přípravy. Hráčky teď mají největší objem, pak to půjde dolů,“ říká kouč Beneš. Zatím má ze svých svěřenkyň prý jen pozitivní dojem. „Makají naplno, i když už se trochu začíná projevovat únava,“ dodává.

Hráčky střídají tréninky na atletickém hřišti s takticko-fyzickou přípravou v hale a posilovacími cvičeními v hotelové tělocvičně pod dohledem kondičního trenéra Aleše Kaplana, který si v úterý „odskočil“ k narození dcery.

„Pracujeme na všem. Je to o kondici, individuálních schopnostech, už do toho ale dáváme i taktiku a signály. Hráčky dostaly pětadvacetistránkový seznam akcí. Teď řešíme hlavně útočné signály, příští týden k tomu budeme přidávat i obranu,“ nastínil Beneš.

Podmínky pro přípravu v Trutnově má jeho tým prý ideální. „Dobrý hotel s krátkým dojezdovým časem do haly, je tu i atletické hřiště. Jen nám tu trochu chybí železná posilovna, ale s tím si umíme poradit,“ doplňuje kouč.

Basket ve školách Děti si zahrají turnaj také, hráčky pak navštíví žáky V rámci již 6. ročníku Mezinárodního turnaje Karlových Varů v basketbale žen, který proběhne v příštím týdnu ve velké hale KV Arény mezi 26 a 28. květnem, připravil pořádající klub pro nejmenší adeptky basketbalu také zajímavý doprovodný program. Jeho součástí bude nejen v úterý 23. května turnaj pěti týmů karlovarských základních škol v hale Lokomotivy, který cenami podpořila Česká basketbalová federace a jehož účastnice pozdraví několik hráček reprezentačního týmu žen České republiky, ale také další naplánovaná akce, během níž navštíví zástupkyně reprezentací účastnických týmů Mezinárodního turnaje (České republiky, Srbska, Lotyšska a Číny) vybrané karlovarské školy a předají jim podepsané dresy svých reprezentací a na oplátku obdrží od zástupců škol výrobky jejich žáků zaměřené na národní charakter jednotlivých zemí a také příslib, že jim žáci těchto škol přijdou fandit při jejich zápasech. Konkrétně by tedy žáci ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Růžový Vrch měli fandit domácí reprezentaci a české hráčky je navštíví v jejich školách ve čtvrtek 25. května v dopoledních hodinách, stejně jako basketbalistky Číny, které navštíví ZŠ Dukelských hrdinů a budou spoléhat na podporu žáků této školy při svých zápasech. V pátek 26. května pak také v dopoledních hodinách navštíví reprezentantky Srbska ZŠ Poštovní a reprezentantky Lotyšska ZŠ Konečná.

V Trutnově dřely reprezentantky až do pátku a na samotný závěr soustředění tam dostaly od trenéra na rozloučenou ještě pecku v podobě náročnějšího tréninku. „Přes víkend už holky budou individuálně trénovat a regenerovat a v úterý se sejdeme v Karlových Varech,“ popisuje Beneš další program svého týmu.

Kdo letos vyzve Češky

Největším lákadlem turnaje v KV Areně bude pro diváky i novináře tým Srbska, který patří ke špičce světového i evropského basketbalu a v poslední době slaví úspěchy na všech frontách. Srbky jsou úřadujícími mistryněmi Evropy z roku 2015 z turnaje v Maďarsku a Rumunsku a na loňských olympijských hrách v Riu získaly svěřenkyně Mariny Maljkovičové bronzové medaile.

V bíločerveném dresu Srbska by se měly na turnaji předvést i třeba poslední MVP Eurobasketu Ana Dabovičová nebo opora USK Praha Sonja Petrovičová.

Tradičně nepříjemným soupeřem budou svěřenkyně zkušeného australského trenéra Toma Mahera z Číny. Stříbrné medailistky z posledního mistrovství Asie z roku 2015 a desátý tým posledních Her oplácí Česku návštěvu z minulého roku, kdy Čína na domácí půdě dvakrát český tým zdolala o sedmnáct, respektive o dvaadvacet bodů.

Lehký zápas nečeká reprezentantky ani s Lotyšskem. Papírově nejslabší tým turnaje byl sice na posledním Eurobasketu ještě o dvě místa za Českem na třinácté příčce, ale tým trenéra Martinše Zibartse má letos ambice předvést se v lepším světle. Lotyšsko by mělo přijet i s pětadvacetiletou pivotkou a oporou Galatasaraye Istanbul Kristine Vitolaovou.

Další program nároďáku

Šestý ročník mezinárodního turnaje v basketbalu žen v Karlových Varech bude významný nejen svým návratem do přípravného kalendáře českého národního týmu, ale také tím, že půjde o první herní prověrku reprezentačního celku před domácím mistrovstvím Evropy.

Po turnaji v Karlových Varech se český tým opět vrátí na krátké soustředění do Trutnova, kde sehraje i jedno utkání se Slovenskem. Od 6. června už se Češky budou připravovat v dějišti šampionátu v Hradci Králové, kde sehrají 8. června generálku s Chorvatskem.

Samotné mistrovství začne 16. června a na český výběr čekají ve skupině Ukrajina, Maďarsko a Španělsko. Evropský šampionát bude až do 25. června hostit kromě Hradce Králové také Praha.

NA KOŠ. Petra Kulichová (vlevo) a Irina Osipovová v souboji o míč v utkání turnaje basketbalistek v Karlových Varech.

A ještě jedna dobrá zpráva pro diváky. Turnaj v KV Areně se koná ve stejnou chvíli, kdy jen o pár metrů vedle budou čeští volejbalisté v kvalifikaci bojovat o světový šampionát. Díky vzájemné spolupráci bude moct až stovka držitelů permanentek na volejbalovou kvalifikaci na tu samou vstupenku navštívit utkání basketbalového turnaje a obráceně.